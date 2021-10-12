Вторник, 12 Октября 2021 11:23

АрмИнфо. За прошедшие сутки в Армении зарегистрирован рекорд по количеству летальных исходов. Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, за вчерашний день от коронавируса скончалось 43 человека. При этом было проведено 7 472 теста на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 903 граждан (12,1%), выздоровело - 897 человек.

По положению на 11:00 12 октября число активных случаев коронавируса в Армении составило 16 959.

В общей сложности в стране провели 1 818 603 теста на коронавирус, из коих было выявлено 273 860 случаев заражения коронавирусом

(15,1%), при этом выздоровело 250 055 человек (91,3%), количество летальных исходов составило 5 618 (2%).

Кроме того, за вчерашний день был зарегистрирован случай, когда у пациента диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число таких случаев достигло 1228 (0,4%).