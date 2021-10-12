Вторник, 12 Октября 2021 10:29

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении (ЗПЧ) Арман Татоян установил 3-й случай незаконного азербайджанского вторжения (октябрь, 2020 г.) с грубыми нарушениями прав гражданских жителей в Капане.

Так, согласно сообщению офиса Омбудсмена РА, продолжительные работы осуществляемые ЗПЧ по установлению фактов выявили, что еще во время войны в конце октября 2020г азербайджанские вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Республики Армения в приграничной зоне в районе села Цав общины Капан Сюникской области, создав реальную опасность, особенно для жителей сел Неркин Ханд и Цав общины Капан.

"Вместе с этим заявлением я также публикую на карте Google желтым цветом вторжения азербайджанских вооруженных сил с описанием как минимум 5 конкретных мест. Согласно измерениям Google карты, вторжения расположены в глубине суверенной территории РА, прилегающей к селу Цав, на расстоянии 150 м, 190 м, 960 м, 1140 м и 1210 м по прямой линии от границы. Они в частности, на тех территориях, где находятся луга и пастбища. В результате вторжения мирные жители лишились возможности пользоваться этими землями и получать семейный доход.

Таким образом, азербайджанские вооруженные силы открыто нарушают право на жизнь и безопасность, право на собственность, право на получение семейного дохода и другие жизненно важные права жителей общины Капан, особенно сел Цав и Неркин Ханд. Их присутствие - реальная угроза мирной жизни людей.

Другими словами, присутствие азербайджанских вооруженных сил в приграничной зоне суверенной территории РА, прилегающей к селу Цав в Сюнике, явно лишено какого-либо юридического титула (основания). Права приграничных жителей Республики Армения будут постоянно нарушаться до тех пор, пока они незаконно находятся на суверенной территории Республики Армения, на землях людей.

В то же время продолжается азербайджанская политика вражды и армянофобии, политика фашизма. Следовательно, этот вопрос также следует направлять в международные инстанции, такие как Европейский суд по правам человека, Международный суд ООН и другие инстанции. Это должно быть обязательной составляющей для восстановления нарушенных прав жителей приграничья РА.

Восстановление прав приграничных жителей Армении требует немедленного вывода азербайджанских вооруженных служащих. Это должно произойти как возле сел Сюника, и Гегаркуника, так и между дорогами общин Сюника", - подчеркнул Защитник прав человека Армении.