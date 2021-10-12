Вторник, 12 Октября 2021 10:06

АрмИнфо. Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), отреагировав на жалобу азербайджанской стороны, оставила без изменений решение ЕСПЧ от 20 мая, в котором власти Азербайджана признавались виновными в незаконном аресте, пытках и покушении на убийство в бакинской тюрьме блогера и журналиста Александра Лапшина. Суд обязал Баку выплатить израильтянину Лапшину денежную компенсацию в размере 30 тысяч евро.

"Конечно, я рад, что суд в Страсбурге принял такое решение", - сказал Александр Лапшин в беседе с DW. Вместе с тем он находит странным, что Баку обратился в суд для пересмотра дела: "Ведь ЕСПЧ, как правило, почти в 99 процентах случаев, не отказывается от ранее принятых решений".

"Мое "преступление" заключалось в том, что в 2011 году я в качестве туриста посетил непризнанную Нагорно-Карабахскую республику", - рассказал Лапшин. По его словам, до этого он побывал более чем в 150 странах мира на всех континентах, и ему даже в голову не приходило, что его могут объявить в международный розыск через пять лет после той поездки.

По мнению блогера, очевидно, властям Азербайджана не понравились публикации в соцсетях, которые увидели сотни тысяч подписчиков Лапшина. Его обвинили не просто в пересечении границы без согласования с азербайджанскими властями, но и в "поддержке сепаратизма" и "призывах к свержению действующей власти в Азербайджане".

В 2016 году Лапшина по запросу Азербайджана арестовали в Минске. Через два месяца, которые он провел в одной из местных тюрем, его по личному указанию Александра Лукашенко передали Баку. Еще через год бакинский суд, посчитав обвинения блогера в призывах к свержению власти и поддержке сепаратизма недоказанными, признал его виновным в "незаконном посещении" Карабаха. Обвинение требовало для него шести с половиной лет заключения, однако суд приговорил его к трем годам.

Несмотря на то, что за блогера вступились Израиль, Россия, США и Евросоюз, в тюрьме он провел семь месяцев. Его пытали, запрещали пользоваться телефоном, писать и читать, а единственной книгой, которую ему дали, был Коран, хотя Лапшин по вероисповеданию иудей.

"Именно через семь месяцев на меня было совершено нападение, -- Меня пытались убить охранники, хотя позже власти попытались представить инцидент как попытку самоубийства",- рассказал Александр Лапшин DW. Четыре дня Лапшин провел в коме, после чего президент Ильхам Алиев помиловал его и отправил чартерным рейсом в Тель- Авив. Экспертиза на родине подтвердила факт попытки убийства блогера.

В 2018 году Лапшин пожаловался в ЕСПЧ, обвинив Азербайджан в незаконном лишении свободы, жестоком обращении в тюрьме и покушении на убийство. Прошло около трех лет, пока ЕСПЧ признал азербайджанские власти виновными и обязал их выплатить блогеру денежную компенсацию.