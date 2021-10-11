Понедельник, 11 Октября 2021 21:30

АрмИнфо.Ереванской офис ООН пока не обладает информацией о возможных сроках отправки в регион оценочной миссии ЮНЕСКО. Об этом на вопрос корреспондента АрмИнфо в беседе с журналистами в приграничном селе Хачик Вайоцдзорской области Армении на мероприятии, приуроченном Международному дню девочек, заявил Постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп.

"Мы, наш офис в Ереване не играет какую-то роль в этом процессе. Переговоры идут в штаб-квартире ООН. Мы также ждем новостей. Могу лишь сказать, что насколько мне известно дискуссии по этому вопросу идут, и мы очень надеемся, что в ближайшее время будут новости", - сказал он.

По его словам, тоже самое касается и процесса основания офисов структур ООН в Арцахе.

Отвечая на вопрос о проектах, реализуемых в приграничных селах Армении, Шарп отметил, что стартует новая 5-летняя программа ООН по устойчивому развитию. "Это новая программа. Соглашение подписано в этом году. На ее реализацию планируется направить 230 млн долларов. Акцент при реализации, будет сделан на уязвимые области. Раньше больше внимание уделялось северным регионам Армении, сейчас принято решение сфокусировать внимание на Сюникской области", - сказал постоянный координатор ООН в Армении.

Вместе с тем он проинформировал, что ООН оказывает содействие и пострадавшим от нагорно-карабахского конфликта. По словам Шарпа, с октября прошлого года представительство ООН в Ереване инициировал программу помощи для вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха

- жилье, возмещение средств за электричество, отопление и других бытовых проблем. Эта инициатива была продолжена впоследствии при участии 40 организаций партнеров, посредством межведомственного совета, в который входят как правительственные, так и неправительственные структуры. По его словам, в числе представляемых содействий, и выплаты в размере 68 тысяч драм вынужденным переселенцам, в котором участвовал офис ООН.

"Содействие реализуется по сей, день и будет продолжено до тех пор, пока в них есть нужда", - сказал он, добавив, что помощь, предоставляемая в рамках плана межведомственного реагирования, будет реализовываться до конца текущего года, а затем в рамках новой 5-летней программы с 1 января будут представлены новые инициативы.