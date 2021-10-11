Понедельник, 11 Октября 2021 21:10

АрмИнфо.В Армении выступили за укрепление роли девочек в обществе в Международный день девочек.

Так, сегодня в приграничном селе Хачик Вайоцдзорской области РА Фондом Организации Объединенных Наций в области народонаселения (ЮНФПА) было организовано мероприятие, приуроченное Международному дню девочек.

Участвующий в мероприятии Постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп в ходе своего приветственного слова напомнил, что вот уже 10-ый год в мире отмечают этот праздник, при этом выразив убеждение, что женский праздник на самом деле каждый день.

"Больше половины населения планета земля - девочки и женщины. Они благодаря своему упорству, трудолюбию и целеустремленности являются движущей силой человечества", - отметил он, при этом выразив убеждение, что в Армении должны повышать вовлеченность женщин во все сферы жизни, если хотят прогрессивного развития.

Вместе с тем Шарп указал на позитивные тенденции в таком проблематичном направлении для Армении как селективные аборты. Он напомнил, что это является серьезным вызовом, особенно для стран Южного Кавказа. "Мы видим позитивные сдвиги в вопросе селективных абортов и это значит, что мы маленькими шажками двигаемся в правильном направлении", - отметил он.

В свою очередь глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин положительно оценила проведение мероприятия именно в приграничном селе, при этом подчеркнув, что эта хорошая возможность для того, чтобы еще раз оценить роль женщин в обществе.

"Существует множество стереотипов касательно девочек - как их нужно растить, об их роли в семье, в жизни общества. Что якобы девочки не могут работать в сфере Информационных технологий из-за недостатка ума или не могут играть в футбол и т.д. Евросоюз придает важное значение повышению роли девочек в обществе", - сказала Викторин, еще раз отметив, что это мероприятие прекрасная возможность, чтобы сказать о равных правах мальчиков и девочек.

Она также коснулась темы селективных абортов, указав на необходимость работать сообща, чтобы в будущем ни одного мужчины или женщины и мысли не было совершать прерывания беременности из-за пола ребенка. "У всех должны быть равные права и возможности", - отметила дипломат.

В мероприятии также принял участие министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян который заверил, что программа правительства РА нацелена на преодолении вызовов, стоящих перед страной, в том числе и по части селективных абортов. В этом ключе он указал на положительную динамику в вопросе сокращения числа абортов по половому признаку. Он также рассказал о проектах правительства по стимулированию рождаемости, в том числе и дополнительных выплат на третьего и последующих детей. "Это мероприятие хорошая возможность, чтобы еще раз оценить роль девочек в нашей жизни и обществе", - заключил он.

В ходе мероприятия состоялась презентации книги "50 женщин, изменивших мир" на армянском языке. Затем, состоялся футбольный матч женских сборных школы села Хачик. В матче принял участие и Постоянный координатор ООН в Армении Шомби Шарп, который занял позицию вратаря.