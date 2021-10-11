Понедельник, 11 Октября 2021 20:56

АрмИнфо. Евросоюз готов участвовать в переговорах между Арменией и Азербайджаном в качестве посредника, при обоюдном желании сторон. Об этом на вопрос корреспондента АрмИнфо в беседе с журналистами в приграничном селе Хачик Вайоцдзорской области Армении на мероприятии, приуроченном международному дню девочек, заявила глава делегации ЕС в Армении Андреа Викторин.

"Если стороны выразят обоюдное желание, то Евросоюз готов вовлечься в этот процесс, но естественно в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Мандат урегулирования принадлежит Минской группе ОБСЕ и странам сопредседателям", - отметила Викторин.

На уточнение, нет ли у Евросоюза беспокойства в связи с процессами в Сюникской области Армении, в частности на участке дороги Горис-Капан, Викторин подчеркнула, что это не может не беспокоить, поскольку

касается жизней людей.

"Президент Европейского совета Шарль Мишель отмечал, что ЕС готов оказать содействие сторонам по вопросу делимитации и демаркации, в случае обращения", - отметила Викторин, напомнив, что она лично летом текущего года посещала Сюникскую область РА, в частности участок "Сев Лич", чтобы на месте ознакомиться с ситуацией, а затем спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар был на участке Ерасх (Араратская область).

Касаясь перспектив реализации финансовых проектов в приграничных общинах, она обратила внимание на то, что ЕС реализует множество программ в областях Армении, в том числе и приграничных. "У нас есть ряд проектов, особенно для вынужденно перемещенных лиц из Нагорного Карабаха", - сказала дипломата, в этом ключе напомнив, что нужно ставить различие между гуманитарными проектами ЕС и программами содействия.

Она напомнила, что Евросоюз оказал гуманитарную помощь пострадавшим от конфликта сразу после войны. "Мы оказали помощь семьям вынужденно перемещенных из Нагорного Карабаха в решении их бытовых нужд. Принято решение в оказании содействия Южной области Армении - ЕС с правительством Армении разрабатывает программу для содействия Сюникской области и будем надеяться, что она будет эффективной. Работа с наиболее уязвимыми семьями уже ведется. Это касается тех, кто находится в Горисе", - уточнила посол.

Вместе с тем, европейский посол напомнила о текущих проекта ЕС в Лорийской, Ширакской и Тавушской областях Армении, направленных на

стимулирование таких сфер как сельское хозяйство, туризм, инновация.