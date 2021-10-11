Понедельник, 11 Октября 2021 19:35

АрмИнфо.В евразийском регионе государства - получатели средств Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР) воспользовались всеми элементами Глобальной сети финансовой безопасности (ГСФБ) в борьбе с пандемией, за исключением своп - соглашений.

Общая сумма средств, полученных из всех источников в 2020 году, превысила $2.6 млрд., из коих $650 млн. было одобрено со стороны ЕФСР. Об этом говорится в рабочем документе ЕФСР <Эволюция инструментов и подходов в рамках расширенной Глобальной сети финансовой безопасности в ответ на кризис COVID-19>.

Согласно источнику, состав полученных финансовых ресурсов отличался по странам. В частности, по положению на 1 июня 2021 года Армения получила финансирование от МВФ в размере $315 млн., Кыргызская Республика получала двустороннюю межгосударственную финансовую помощь в основном от России - $82 млн., МВФ - $242млн., и МБР (Многосторонние банки развития) - $50 млн. МВФ, ЕФСР и МБР были тремя важнейшими источниками стабилизационной поддержки для Таджикистана ($189.5 млн., $50 млн., $120 млн. соответственно).

В случае Беларуси стабилизационное финансирование поступало из России (в рамках программы двусторонней помощи) - $1 млрд. и от ЕФСР - $500 млн. В России и Казахстане МБР стали основными международными донорами во время пандемии COVID-19. Общий объем поддержки банков составил $2.75 млрд ($1.75 млрд. - Казахстану, $1 млрд. - России).

В целом же, по состоянию на 1 апреля 2021 года международные финансовые организации выделили на борьбу с COVID-19 около $260 млрд.

Ожидается, что по мере восстановления мировой экономики элементы ГСФБ постепенно перейдут к поддержке программ структурной трансформации, призванных обеспечить нормальное функционирование национальных экономик после завершения пандемии

Отметим, что исследование ЕСФР отвечает на вопрос относительно объемов финансовой помощи в борьбе с пандемией, а также институциональной эволюции, включая новые инструменты и взаимодействие внутри ГСФБ.

Напомним, что Евразийский фонд стабилизации и развития (ЕФСР) в размере $8,513 млрд учрежден 9 июня 2009 года правительствами тех же 6 стран. Целями ЕФСР является содействие странам-участницам в преодолении последствий глобального финансового кризиса, в обеспечении их экономической и финансовой стабильности и поддержке интеграционных процессов в регионе. Государства - участники ЕФСР наделили ЕАБР функциями Управляющего средствами Фонда и подписали с Банком Соглашение об управлении средствами ЕФСР.