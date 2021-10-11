Понедельник, 11 Октября 2021 19:31

АрмИнфо. Руководитель Организации содействия торговли Ирана (ТРО) Алиреза Пейман-Пак заявил о планах максимального использования возможностей торговых коридоров.

Как передаёт Isna, одна из стран, в которую должен расширяться экспорт Ирана, - Россия. Ссылаясь на план максимального использования торговых коридоров, глава ТРО подчеркнул: <Прохождение иранских товаров через территорию Азербайджанской Республики всегда было проблематичным, проблемы усугублялись в холодное время года, в связи с этим, мы изучили варианты замены Азербайджана>.

Источник отмечает, что маршрут с территории Армении до Грузии через Россию, будет завершен в течение месяца. Сообщается и о морском маршруте, в настоящее время ведётся его разработка.

Ранее сообщалось, что дорога "Тату" в Армении, которая рассматривается как альтернативный маршрут для иранских транзитных грузовиков и соединяет Иран с Россией и Европой, должна быть завершена с участием Ирана.

Генеральный директор компании "Строительство и развитие транспортной инфраструктуры" Хейролла Хадеми неделю назад посетил Ереван, чтобы посетить дорогу "Тату" в Армении в качестве альтернативного маршрута для иранских транзитных грузовиков.

Уже больше месяца в Азербайджанской Республике введены строгие правила в отношении иранских грузовиков. Азербайджан претендует на владение менее 20 км маршрута от 400- километрового маршрута от границы Нордуз до Еревана, и недавно иранские грузовики столкнулись с такими проблемами, как уплата дорожных налогов при пересечении 20- километрового маршрута.