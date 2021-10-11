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АрмИнфо. Руководитель Организации содействия торговли Ирана (ТРО) Алиреза Пейман-Пак заявил о планах максимального использования возможностей торговых коридоров.
Как передаёт Isna, одна из стран, в которую должен расширяться экспорт Ирана, - Россия. Ссылаясь на план максимального использования торговых коридоров, глава ТРО подчеркнул: <Прохождение иранских товаров через территорию Азербайджанской Республики всегда было проблематичным, проблемы усугублялись в холодное время года, в связи с этим, мы изучили варианты замены Азербайджана>.
Источник отмечает, что маршрут с территории Армении до Грузии через Россию, будет завершен в течение месяца. Сообщается и о морском маршруте, в настоящее время ведётся его разработка.
Ранее сообщалось, что дорога "Тату" в Армении, которая рассматривается как альтернативный маршрут для иранских транзитных грузовиков и соединяет Иран с Россией и Европой, должна быть завершена с участием Ирана.
Генеральный директор компании "Строительство и развитие транспортной инфраструктуры" Хейролла Хадеми неделю назад посетил Ереван, чтобы посетить дорогу "Тату" в Армении в качестве альтернативного маршрута для иранских транзитных грузовиков.
Уже больше месяца в Азербайджанской Республике введены строгие правила в отношении иранских грузовиков. Азербайджан претендует на владение менее 20 км маршрута от 400- километрового маршрута от границы Нордуз до Еревана, и недавно иранские грузовики столкнулись с такими проблемами, как уплата дорожных налогов при пересечении 20- километрового маршрута.
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|Андреа Викторин: ЕС готов участвовать в переговорах между Арменией и Азербайджаном в качестве посредника, при обоюдном желании сторон
|Доклад ЕФСР: В рамках борьбы с COVID-19 Армения получила финансовую помощь в размере $315 млн.
|В Москве состоится встреча духовных лидеров Армении, Азербайджана и России
|Иран намерен найти альтернативу транзитным грузоперевозкам через Азербайджан
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
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|Лауреат премии "Аврора - 2021" Джульен Лусенге
|Аршак Карапетян находится с визитом в России
|Гарибашвили о встрече с Пашиняном: Обсудили новую мирную инициативу для региона Южного Кавказа
|В Кремле обнародовали дату встречи Путин-Пашинян
|Командование российских миротворцев проводит разбирательство с привлечением представителей обеих сторон в связи с убийством мирного жителя в Арцахе
|Лидер Нации принял участие на церемонии открытия Национального дня Туркменистана во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020»
|МИД Армении выступил с заявлением в связи с нарушением Азербайджаном взятых на себя обязательств
|В Ерасхе ранен армянский военнослужащий
|Пашинян и Гарибашвили констатировали динамичный рост двусторонних отношений
|В Арцахе погиб мирный житель в результате выстрела азербайджанского снайпера
|Армянская ассамблея Америки призвала США отклонить запрос Турции на покупки 40 истребителей F-16 FIGHTER JET
|Глава МИД Индии 12-13 октября впервые посетит Армению с официальным визитом
|В Армении за сутки зарегистрирован 1 331 новый случай заражения коронавирусом
|Правительство предлагает уволить работника при отказе от вакцинации или отсутствии результатов ПЦР-теста
|В Ашхабаде прошел международный форум ученых-медиков по дипломатии в здравоохранении
|Минские посредники приветствуют готовность лидеров Армении и Азербайджана встретиться и готовы содействовать этой инициативе
|Армения выступила с совместным заявлением, посвященным защите международного гуманитарного права и прав человека во время вооруженных конфликтов
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Вице-спикер парламента Армении и посол России обсудили развитие армяно-российских связей
|Эксперт по Грузии разъяснил посыл Давида Залкалиани Армении по "3 + 3"
|Чавушоглу назвал условия нормализации армяно-азербайджанских отношений
|Арменоведение в центре внимания ЕС - запущен проект стоимостью в 2 млн евро
|МИД Армении: Последователи армянской церкви должны иметь беспрепятственный доступ в Собор Казанчецоц в Шуши - один из важнейших центров ААЦ в Арцахе
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|Аналитик: Проблемы Армении и Азербайджана Карабахом не ограничиваются
|Ровно год назад ВС Азербайджана разбомбили Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши
|Глава МИД Грузии не исключил участия Тбилиси в формате "3+3"
|В Киеве скончался автор законопроекта о признании Геноцида армян
|Президент Армении: В течение последних 30 лет наш народ одержал и великую победу, и поражение
|Глава МИД Армении рассказал послу Швеции о гуманитарных последствиях азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха
|Waves: преимущества и недостатки криптовалюты
|Сейран Оганян не видит опасности войны в ближайшем будущем
|"Армения" оспорила в Конституционном суде законодательный пакет об укрупнении общин и обвинила президента в бездействии
|За сутки в Армении скончалось от коронавируса 33 человека
|ANCA призывает Конгресс провести расследование неудач Госдепартамента, связанных с Арменией и Арцахом
|Байден продлил на год санкции в отношении Турции, введённые из-за Сирии
|Тбилиси: Между лидерами Азербайджана и Армении ведется активная коммуникация
|Президент Туркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения
|Арман Татоян передал Папе Римскому Франциску факты пыток армянских военнопленных азербайджанцами
|В Ереване проходит акция протеста против обязательной вакцинации
|На таможенном посту "Мегри" внедрена электронная система пересечения границы
|Мария Захарова уклонилась от ответа на вопрос о позиции Москвы по утверждениям Тегерана о тенденциях изменения карты Закавказья
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Франции: Посещение мемориала жертв Геноцида армян важно для понимания прошлого и настоящего Армении
|Читать больше
|Прогноз: "3+3" никак не помешает Москве при первой же возможности сильно потеснить Анкару.
|Взгляд из Москвы: Идея уступок по Карабаху возникла с момента определения политической идентичности Армении Карабахом
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