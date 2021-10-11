Понедельник, 11 Октября 2021 19:31

АрмИнфо.Президент Армении Армен Саркисян в рамках официального визита в Святой Престол встретился с Папой Римским Франциском.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Саркисян выразил убеждение, что уходящий год был исключительным для армяно-ватиканских отношений. Глава Армении также указал на принципиальную позицию Франциска по вопросу Геноцида армян.

Вместе с тем он выразил благодарность за то, что в этот сложный и полный вызовов период Ватикан протянул руку солидарности Армении и армянскому народу. По его словам ярким свидетельством этому являются призывы мира, озвученные Папой Римским во время и после широкомасштабной азербайджано- турецкой агрессии против Арцаха.

В этом ключе он подчеркнул, что Арцахский вопрос - это вопрос прав человека, требование армянского народа жить, созидать и осуществлять свое неотъемлемое право на самоопределение в своей древней христианской колыбели.

Глава Армении Армен Саркисян в рамках визита также встретился с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролини. На встрече он приветствовал решение Его Святейшества об учреждении Апостольской нунциатуры в Ереване, которая вскоре будет официально открыта, что еще раз доказывает обоюдную приверженность развитию межгосударственных отношений между Арменией и Святым Престолом и углублению сотрудничества.