Понедельник, 11 Октября 2021 17:44

АрмИнфо.На железнодорожном вокзале Еревана открылась выставка, посвященная Дню нашей столицы. На ней представлены работы талантливой фотохудожницы и сотрудницы Южно-Кавказской железной дороги Елены Аракеловой (Arle).

На фотографиях запечатлены всем нам знакомые панорамы любимого города, но эти знакомые панорамы представляют нам Ереван по-новому, и каждый зритель может по-новому взглянуть на него, увидеть что-то новое в привычном.

Сама автор говорит, что выставка в стенах железнодорожного вокзала весьма символична: знакомые картины встречают возвращающихся из путешествия жителей Армении, а туристы видят краткий «анонс» предстоящих маршрутов по столице.

Елена Аракелова также благодарит руководство компании за возможность представить свои работы на одной и самых масштабных и светлых площадок столицы, и уверена, что здесь ее фотоработы заиграют новыми красками.

Выставка продлится месяц. Вход для посетителей свободный.