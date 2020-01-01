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Шомби Шарп: Ереванской офис ООН пока не обладает информацией о возможных сроках отправки в регион оценочной миссии ЮНЕСКОШомби Шарп: Ереванской офис ООН пока не обладает информацией о возможных сроках отправки в регион оценочной миссии ЮНЕСКО
В Армении выступили за укрепление роли женщины в обществе в Международный день девочекВ Армении выступили за укрепление роли женщины в обществе в Международный день девочек
Андреа Викторин: ЕС готов участвовать в переговорах между Арменией и Азербайджаном в качестве посредника, при обоюдном желании сторонАндреа Викторин: ЕС готов участвовать в переговорах между Арменией и Азербайджаном в качестве посредника, при обоюдном желании сторон
Доклад ЕФСР: В рамках борьбы с COVID-19 Армения получила финансовую помощь в размере $315 млн.Доклад ЕФСР: В рамках борьбы с COVID-19 Армения получила финансовую помощь в размере $315 млн.
В Москве состоится встреча духовных лидеров Армении, Азербайджана и РоссииВ Москве состоится встреча духовных лидеров Армении, Азербайджана и России
Иран намерен найти альтернативу транзитным грузоперевозкам через АзербайджанИран намерен найти альтернативу транзитным грузоперевозкам через Азербайджан
Президент Армении выразил благодарность Папе Римскому за призывы к миру во время агрессии Азербайджана против АрцахаПрезидент Армении выразил благодарность Папе Римскому за призывы к миру во время агрессии Азербайджана против Арцаха
На ереванском вокзале открылась фотовыставка «Для тебя, Ереван»На ереванском вокзале открылась фотовыставка «Для тебя, Ереван»
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
Госсовет Турции поддержал иск семьи Динка против МВД о компенсации морального вреда и материального ущербаГоссовет Турции поддержал иск семьи Динка против МВД о компенсации морального вреда и материального ущерба
Официальный представитель МИД ИРИ опровергнул информацию азербайджанских СМИОфициальный представитель МИД ИРИ опровергнул информацию азербайджанских СМИ
Глава МИД ИРИ собирается посетить Ереван и БакуГлава МИД ИРИ собирается посетить Ереван и Баку
Пашинян уволил Генсека МОНКС и назначил генсека Комитета по управлению государственным имуществомПашинян уволил Генсека МОНКС и назначил генсека Комитета по управлению государственным имуществом
Главный приз кинофестиваля <Золотой абрикос> достался индийскому режиссеру П.С. Винотраджу за фильм <Камешки>Главный приз кинофестиваля <Золотой абрикос> достался индийскому режиссеру П.С. Винотраджу за фильм <Камешки>
За сутки в Армении подтвердился 601 случай заражения коронавирусом, скончалось 26 человекЗа сутки в Армении подтвердился 601 случай заражения коронавирусом, скончалось 26 человек
Прогноз: Прогноз: "3+3" никак не помешает Москве при первой же возможности сильно потеснить Анкару.
Лауреат премии Лауреат премии "Аврора - 2021" Джульен Лусенге
Аршак Карапетян находится с визитом в РоссииАршак Карапетян находится с визитом в России
Гарибашвили о встрече с Пашиняном: Обсудили новую мирную инициативу для региона Южного КавказаГарибашвили о встрече с Пашиняном: Обсудили новую мирную инициативу для региона Южного Кавказа
В Кремле обнародовали дату встречи Путин-ПашинянВ Кремле обнародовали дату встречи Путин-Пашинян
Командование российских миротворцев проводит разбирательство с привлечением представителей обеих сторон в связи с убийством мирного жителя в АрцахеКомандование российских миротворцев проводит разбирательство с привлечением представителей обеих сторон в связи с убийством мирного жителя в Арцахе
Лидер Нации принял участие на церемонии открытия Национального дня Туркменистана во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020»Лидер Нации принял участие на церемонии открытия Национального дня Туркменистана во Всемирной выставке «ЭКСПО-2020»
МИД Армении выступил с заявлением в связи с нарушением Азербайджаном взятых на себя обязательств МИД Армении выступил с заявлением в связи с нарушением Азербайджаном взятых на себя обязательств
В Ерасхе ранен армянский военнослужащий В Ерасхе ранен армянский военнослужащий
Пашинян и Гарибашвили констатировали динамичный рост двусторонних отношенийПашинян и Гарибашвили констатировали динамичный рост двусторонних отношений
В Арцахе погиб мирный житель в результате выстрела азербайджанского снайпераВ Арцахе погиб мирный житель в результате выстрела азербайджанского снайпера
Армянская ассамблея Америки призвала США отклонить запрос Турции на покупки 40 истребителей F-16 FIGHTER JETАрмянская ассамблея Америки призвала США отклонить запрос Турции на покупки 40 истребителей F-16 FIGHTER JET
Глава МИД Индии 12-13 октября впервые посетит Армению с официальным визитомГлава МИД Индии 12-13 октября впервые посетит Армению с официальным визитом
В Армении за сутки зарегистрирован 1 331 новый случай заражения коронавирусомВ Армении за сутки зарегистрирован 1 331 новый случай заражения коронавирусом
Правительство предлагает уволить работника при отказе от вакцинации или отсутствии результатов ПЦР-тестаПравительство предлагает уволить работника при отказе от вакцинации или отсутствии результатов ПЦР-теста
В Ашхабаде прошел международный форум ученых-медиков по дипломатии в здравоохраненииВ Ашхабаде прошел международный форум ученых-медиков по дипломатии в здравоохранении
Минские посредники приветствуют готовность лидеров Армении и Азербайджана встретиться и готовы содействовать этой инициативеМинские посредники приветствуют готовность лидеров Армении и Азербайджана встретиться и готовы содействовать этой инициативе
Армения выступила с совместным заявлением, посвященным защите международного гуманитарного права и прав человека во время вооруженных конфликтовАрмения выступила с совместным заявлением, посвященным защите международного гуманитарного права и прав человека во время вооруженных конфликтов
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
Вице-спикер парламента Армении и посол России обсудили развитие армяно-российских связейВице-спикер парламента Армении и посол России обсудили развитие армяно-российских связей
Эксперт по Грузии разъяснил посыл Давида Залкалиани Армении по Эксперт по Грузии разъяснил посыл Давида Залкалиани Армении по "3 + 3"
Чавушоглу назвал условия нормализации армяно-азербайджанских отношенийЧавушоглу назвал условия нормализации армяно-азербайджанских отношений
Арменоведение в центре внимания ЕС - запущен проект стоимостью в 2 млн евроАрменоведение в центре внимания ЕС - запущен проект стоимостью в 2 млн евро
МИД Армении: Последователи армянской церкви должны иметь беспрепятственный доступ в Собор Казанчецоц в Шуши - один из важнейших центров ААЦ в АрцахеМИД Армении: Последователи армянской церкви должны иметь беспрепятственный доступ в Собор Казанчецоц в Шуши - один из важнейших центров ААЦ в Арцахе
Взгляд из Москвы: Идея уступок по Карабаху возникла с момента определения политической идентичности Армении КарабахомВзгляд из Москвы: Идея уступок по Карабаху возникла с момента определения политической идентичности Армении Карабахом
Аналитик: Проблемы Армении и Азербайджана Карабахом не ограничиваютсяАналитик: Проблемы Армении и Азербайджана Карабахом не ограничиваются
Ровно год назад ВС Азербайджана разбомбили Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в ШушиРовно год назад ВС Азербайджана разбомбили Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши
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Президент Армении: В течение последних 30 лет наш народ одержал и великую победу, и поражениеПрезидент Армении: В течение последних 30 лет наш народ одержал и великую победу, и поражение
Глава МИД Армении рассказал послу Швеции о гуманитарных последствиях азербайджано-турецкой агрессии против АрцахаГлава МИД Армении рассказал послу Швеции о гуманитарных последствиях азербайджано-турецкой агрессии против Арцаха
Waves: преимущества и недостатки криптовалютыWaves: преимущества и недостатки криптовалюты
Сейран Оганян не видит опасности войны в ближайшем будущемСейран Оганян не видит опасности войны в ближайшем будущем
"Армения" оспорила в Конституционном суде законодательный пакет об укрупнении общин и обвинила президента в бездействии
За сутки в Армении скончалось от коронавируса 33 человекаЗа сутки в Армении скончалось от коронавируса 33 человека
ANCA призывает Конгресс провести расследование неудач Госдепартамента, связанных с Арменией и АрцахомANCA призывает Конгресс провести расследование неудач Госдепартамента, связанных с Арменией и Арцахом
Байден продлил на год санкции в отношении Турции, введённые из-за СирииБайден продлил на год санкции в отношении Турции, введённые из-за Сирии
Тбилиси: Между лидерами Азербайджана и Армении ведется активная коммуникацияТбилиси: Между лидерами Азербайджана и Армении ведется активная коммуникация
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На таможенном посту На таможенном посту "Мегри" внедрена электронная система пересечения границы
Мария Захарова уклонилась от ответа на вопрос о позиции Москвы по утверждениям Тегерана о тенденциях изменения карты ЗакавказьяМария Захарова уклонилась от ответа на вопрос о позиции Москвы по утверждениям Тегерана о тенденциях изменения карты Закавказья
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Эксперты
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