Понедельник, 11 Октября 2021 17:27

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 12 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилой дом 18Б на улице Вадананца и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома на 2-ом переулке улицы Арин Берда, собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, 1-52 на улице Крылова, 9-76 на улице Сасунци Давида, собственные дома на улицах Авана 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); собственные дома на улицах Норка 4, 7, 10, 13, 17, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 2-ой улицы Норка, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 13-ой улицы Норка в Норк Мараше; собственные дома на улице Серо Ханзадяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома квартала ‘Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11։00-16։00 собственные дома 6-27, 21 на 1-ой улице, 1-32 на 9-ой улице, 1-8 на 18-ой улице, 1-15 на 20-ой улице в Нубарашене;

11։00-17։00 жилые дома 24, 24б, 24г, 26а на улице Шарури, жилые дома 4/1, 6, 6/1, 6/2 на улице Фрунзе, 60а на улице Фрунзе, 53 на пр. Багратуняца; собственные дома на улицах Т.Саряна, Фрунзе, Л.Хачикяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Армавирской области:

10:00-12:00 частично квартал “Чаренц” в городе Эчмиадзин; села Атарбекян и Хоронк;

в Котайкской области:

10:00-16:00 улицы Сафарян, Ара-Гехецик, Нор Тах, Нар-Доса, Казарян, частично улица Паруйра Севака и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

10:30-16:30 община Бюрегаван; община Нурнус и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично абоненты (не являющиеся жильцами) общины Арзни; ООО “Варат”, ОАО “Нурнус”, ООО “Атом Нахагиц”, ООО “Арохч Сунк”, птицефабрика “Арзни”, ООО “Ереван Лада”, “Алмакар”, “Шингл”, “Линда”, “Мардун”, “Сюнэнергашин”, “Кетрин Груп”, “Эс Ти сервис”, “Бел Глас”, “Андраник ев Арутюн'', ЗАО “АйРусгазард", собственник "М. Карапетян", "А. Пештималджян", квартал “Айренадардц”, квартал “Сараландж”, ООО "Нор Шинанют" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 частично квартал ''А'' в Джрвеже, частично села Гехашен, Гарни, Котайк, Верин Птгни;

12։00-16։00 села Гегашен и Зовк полностью;

в Тавушской области:

11:00-13:00 Тбилисское шоссе, частично улицы Мясникяна, Саят–Новы и Орджонокидзе в городе Дилижан;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Пемзашен, Лернакерт, Туфашен, Айреняц, Айкасар и прилегающие карьеры;

13:00-15:00 улицы Шинарарнери, Коштояна, Манушяна, начало улицы Тальяна с прилегающими к филиалу ''Карс" территориями, конец улицы Хримян Айрика, Северная таможня с прилегающими территориями, Ацикское шоссе, станция “Селекцион” и конец улицы Гандиляна в городе Гюмри;

в Сюникской области:

11:00-15:00 жилые дома 12, 13, 14, 15 в кв. ‘Гая”, улицы Теряна, Бакунца, Агаяна, Саят-Новы, Спандаряна, Камо, Мкртумяна, Шаумяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Сисиан;

10:00-13:00 улица Комеритмиутян в городе Гюрис;

14:00-17:00 жилые дома 1, 2, 3, 4, 5, 8 в кв. “нор ванк” в городе Горис.