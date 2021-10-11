Понедельник, 11 Октября 2021 16:42

АрмИнфо. Государственный совет Турции (Dan?stay - высший административный суд) утвердил решение 6-го административного суда Стамбула о выдаче семье главного редактора газеты "Акос" Гранта Динка компенсации в размере 1,5 миллиона лир (примерно 167 тысяч долларов США), сообщает Ermenihaber.

Госсовет, таким образом, отклонил жалобу министерства внутренних дел Турции и поддержав позицию семьи Динка, которая настаивала на том, что МВД допустило серьезные упущения и несет объективную ответственность за расследование дела об убийстве журналиста Гранта Динка - представителя местной армянской диаспоры.

Напомним, что семья Динка подала иск против МВД Турции в 6-й административный суд Стамбула. Семья потребовала компенсацию в размере 1,5 миллиона лир, из них 500 тысяч - за материальный ущерб, а 1 миллион - за моральный вред. Суд удовлетворил иск, однако министерство обжаловало решение. Турецкий журналист армянского происхождения Грант Динк был убит 19 января 2007 года в Стамбуле турецким националистом. Динк был главным редактором армяно- турецкой газеты <Акос>. В Константинополе его провожали в последний с плакатами: <Мы все Гранты Динки, мы все армяне>.

В 2010 году Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал власти Турции виновными в нарушении права Динка на жизнь и свободу слова, обязав турецкие власти выплатить семье Динка компенсацию в 105 тыс. евро и еще 28 тыс. 595 евро на судебные издержки.