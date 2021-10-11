Понедельник, 11 Октября 2021 16:39

АрмИнфо.Официальный представитель МИД ИРИ Саид Хатибзаде на своем еженедельном брифинге для прессы в Тегеране опровергнул сообщения о том, что официальный Тегеран закрыл небо для воздушных судов Азербайджана.

"Говоря о связях между Тегераном и Баку, споуксмен охарактеризовал их как нормальные, заявив, что границы Ирана и его воздушное пространство открыты", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, которое приводит IRNA.

Тем не менее, по словам представителя внешнеполитического ведомства, Исламская Республика Иран выразила озабоченность по ряду вопросов, и в Азербайджане пообещали все уладить. Как подчеркнул Хатибзаде, главный принцип, которым руководствуется Тегеран, является "братское поведение".

Напомним, что в первых числах октября азербайджанские СМИ заявили, что противостояние между Баку и Тегераном набирает новые обороты. ""Правительство Ирана направило уведомление по официальным военным каналам руководству оборонного ведомства Азербайджана. Как говорится в сообщении, Иран закрыл свое воздушное пространство для военно-воздушной авиации Азербайджана, осуществляющей военные поставки в Нахиджеванскую Автономную Республику", - сообщалось в СМИ. Отмечалось, что в Азербайджан в ответ на закрытие Ираном своего воздушного пространства для азербайджанских военных самолетов закрылся офис Оджага Неджата - представителя Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, действующий в Баку.

На следующий день авиакомпания "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) сообщила что при выполнении внутреннего рейса Баку-Нахичеван-Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении. "Отныне AZAL при выполнении этого рейса сможет использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана", - говорилось в заявлении авиакомпании. Информация в конце рабочего дня была подтверждена Комитетом гражданской авиации Армении, где указали, что "использование воздушного пространства гражданскими самолетами как Республики Армения, так и Азербайджана не ограничивалось, за исключением периода 44-дневной войны". Авиационные власти РА пояснили, что разрешение на транзитные авиационные перелеты не выдается авиационными властями РА, так как, согласно установленным процедурам, разрешение на осуществление транзитных полетов гражданскими судами не требуется. "Право выбирать воздушные маршруты остается за эксплуатантами воздушных судов", - говорилось в заявлении КГА.