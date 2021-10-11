Понедельник, 11 Октября 2021 16:37

АрмИнфо. Генеральный секретарь министерства образования, науки, культуры и спорта Наири Арутюнян с 12 октября будет освобожден от занимаемой должности по собственному заявлению.

Решения, как сообщает пресс-служба правительства, подписал премьер-министр Армении Никол Пашинян 11 октября. Кандидат экономических наук Арутюнян был назначен генсеком МОНКС 1 июля 2018 года, а через год - переназначен на эту должность. До того работал начальником штаба Министерства образования и науки РА.

Другим решением Пашиняна, Маро Маргарян назначена генеральным секретарем Комитета по управлению государственным имуществом с испытательным сроком 12 месяцев. Ранее она занимала должность заместителя Генсека в данном ведомстве.