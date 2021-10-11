Понедельник, 11 Октября 2021 12:50

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 5 814 тестов на коронавирус , из коих был выявлен 601 случай заражения (10,3%), при этом выздоровел 891 человек, скончалось - 26.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 11 октября фактическое лечение получает 16 997 пациентов.

В общей сложности в Армении провели 1 811 131 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 272 957 граждан (15,1%), при этом выздоровело 249 158 человек (91,3%), количество летальных исходов достигло 5 575 (2%).