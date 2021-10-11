Понедельник, 11 Октября 2021 12:49

АрмИнфо. Министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Армения Болата Иманбаева.

Как сообщает пресс-служба министерства, поздравляя главу дипмиссии со вступлением в должность посла, Нарек Мкртчян высоко оценил многостороннее сотрудничество с Казахстаном в рамках СНГ и ЕАЭС. Стороны подчеркнули важность Меморандума, предусмотренного в области социальной защиты, согласно которому предусматривается развитие и укрепление взаимовыгодных отношений между двумя странами, содействие в процессе проводимых реформ.

В ходе встречи министр представил новые инициативы в этой сфере, в частности, работы по модернизации информационной системы Объединенной социальной службы и внедрению внесудебной системы в случае возникновения трудовых споров.

По словам Мкртчяна, в настоящее время разрабатывается ряд проектов и стратегических документов. В этом вопросе, как указал министр, он придает важность взаимным дискуссиям и обмены опытом. "Установленные между нашими странами прочные дружеские связи являются предпосылкой для предметного и конструктивного сотрудничества", - отметил он.

Посол, в свою очередь, представил недавние реформы в Казахстане, которые способствовали отраслевому прогрессу и развитию. По словам главы дипмиссии, есть все предпосылки для взаимовыгодного сотрудничества на долгосрочной и стабильной основе. -