Понедельник, 11 Октября 2021 09:57

АрмИнфо. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили рассказал подробности встречи с коллегой из Армении Николом Пашиняном.

Так, согласно грузинскому премьеру, на встрече с премьер-министром Армении обсуждалась новая мирная инициатива и готовность Грузии к активному посредничеству во имя мира и больших возможностей для развития в регионе.

"Во время моего визита в Республику Армения у меня состоялась продуктивная беседа с премьер-министром Николом Пашиняном. Мы обсудили двустороннее сотрудничество, новую мирную инициативу для региона Южного Кавказа и готовность Грузии к активному посредничеству во имя мира и больших возможностей для развития в регионе", - написал Ираклий Гарибашвили в социальной сети "Твиттер".

Меж тем, в сообщении пресс-службы армянского премьера ни слова не говорится о мирной инициативе Грузии.

"Премьер-министр Никол Пашинян встретился с прибывшим в Армению с рабочим визитом премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Приветствуя грузинского коллегу, премьер-министр Республики Армения еще раз выразил соболезнования по поводу трагического инцидента в Батуми и выразил поддержку правительству Грузии и грузинскому народу. Никол Пашинян поблагодарил Ираклия Гарибашвили за то, что он не отменил свой визит в Армению, несмотря на чрезвычайную ситуацию.

Премьер-министр Грузии поблагодарил премьер-министра Республики Армения за слова поддержки.

Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили констатировали, что интенсивные двусторонние контакты на высоком уровне свидетельствуют о динамичном развитии армяно-грузинских отношений и высоком уровне политического диалога.

Собеседники обсудили повестку дня и перспективы сотрудничества Армения-Грузия. Состоялся обмен мнениями о ситуации и развитиях в регионе. Стороны подтвердили готовность к последовательному углублению дружественных связей и договорились продолжить активный диалог", - говорится в сообщении армянской стороны.