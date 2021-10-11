Понедельник, 11 Октября 2021 09:56

АрмИнфо.Президент РФ Владимир Путин 12 октября встретится с премьером Армении Николом Пашиняном, также у главы государства в этот день запланирована в Кремле встреча с депутатами Госдумы нового созыва.

"Президент обсудит с парламентом, какие вопросы первостепенны для страны... В этот же день пройдёт новая встреча Путина с премьером Армении Пашиняном", - рассказали в телепрограмме журналиста Павла Зарубина "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". Последняя встреча Путина и Пашиняна состоялась 7 июля в Москве. Это был первый зарубежный визит Пашиняна после победы его партии "Гражданский договор" на досрочных выборах в парламент 20 июня.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян уже в этом году провели три личные и 14 телефонных переговоров.