Понедельник, 11 Октября 2021 09:55

АрмИнфо. Командованием российского миротворческого контингента проводится разбирательство с привлечением представителей обеих сторон в связи с убийством мирного жителя в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в ежедневном информационном бюллетене Минобороны РФ за 10 октября.

"9 октября в ходе проведения сельскохозяйственных работ в Мардакертском районе, вблизи линии соприкосновения сторон, в результате обстрела с азербайджанской стороны получил смертельное ранение мирный житель села Мадагиз. Командованием российского контингента проводится разбирательство инцидента с привлечением представителей обеих сторон",- говорится в сообщении МО РФ.

При этом подчеркивается, что российским миротворческим контингентом продолжается выполнение задач на территории Нагорного Карабаха.

На двадцати семи наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении.

Напомним, что 55-летний мирный житель был убит выстрелом азербайджанского снайпера в ходе сельскохозяйственных работ 9 октября в зоне ответственности российских миротворцев. Более того, согласно муссируемой информации, в момент убийство рядом с мирным жителем в кабине трактора находился и миротворец.

"Убийство 55-летнего мирного жителя сегодня в городе Мартакерт (Арцах) является прямым следствием проводимой со стороны азербайджанских властей последовательной враждебной государственной политики арменофобии и вражды. Мирный житель Арам Тепнанц был застрелен снайпером во время работы в гранатовом саду. Эту информацию подтвердил Защитник прав человека Арцаха. Это преступное деяние азербайджанских вооруженных сил - убийство мирного жителя Армении в Арцахе, является умышленным и незаконным нарушением его права на жизнь.

Этот трагический инцидент еще раз доказывает, что гарантирование права на жизнь, права на безопасную и мирную жизнь, а также других жизненно важных прав армянского населения невозможно в условиях политики глубокой ненависти (арменофобии) и вражды со стороны азербайджанских властей, пока исполнители подобных преступных деяний не будут наказаны ", - говорится в заявлении защитника прав человека Армении Армана Татояна.

С заявлением выступил и МИД Армении, потребовав немедленного расследования инцидента и привлечения виновных к ответственности по всей строгости закона.