Воскресенье, 10 Октября 2021 00:55

АрмИнфо. МИД Армении выступил с заявлением в связи с грубым нарушением Азербайджаном договоренностей в рамках заявления от 9 ноября 2020 года. «9 октября при выполнении сельскохозяйственных работ на примыкающей к городу Мартакерт территории в Арцахе в результате снайперского выстрела со стороны ВС Азербайджана был убит мирный житель Мартакерта Арам Тепнанц.

Выражаем глубокие соболезнования и поддержку родным и близким Арама Тепнанца. Строжайше осуждаем грубое нарушение Азербайджаном обязательств, взятых на себя заявлением от 9 ноября, и подчеркиваем, что данное преступление должно быть надлежащим образом расследовано, а виновные - привлечены к ответственности”, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.