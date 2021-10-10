Воскресенье, 10 Октября 2021 00:53

АрмИнфо. В Араратском районе Армении, на участке Ерасх армяно-азербайджанской границы, 9 октября приблизительно в 12:50 в результате выстрела со стороны подразделений ВС Азербайджана в направлении армянских позиций огнестрельное ранение получил рядовой Мисак Варданович Хачатрян, военнослужащий-контрактник N-ской войсковой части Министерства обороны РА.

Оборонное ведомство Армении сообщает, что жизни солдата ничего не угрожает.