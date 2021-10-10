Воскресенье, 10 Октября 2021 00:49

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 октября встретился с прибывшим в Армению с рабочим визитом премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Согласно пресс-службе правительства Армении, премьер-министр Республики Армения еще раз выразил соболезнования по поводу трагического инцидента в Батуми и выразил поддержку правительству Грузии и грузинскому народу. Никол Пашинян поблагодарил Ираклия Гарибашвили за то, что он не отменил свой визит в Армению, несмотря на чрезвычайную ситуацию.

Премьер-министр Грузии поблагодарил премьер-министра Республики Армения за слова поддержки.

Никол Пашинян и Ираклий Гарибашвили констатировали, что интенсивные двусторонние контакты на высоком уровне свидетельствуют о динамичном развитии армяно-грузинских отношений и высоком уровне политического диалога.

Собеседники обсудили повестку дня и перспективы сотрудничества Армения-Грузия. Состоялся обмен мнениями о ситуации и развитиях в регионе.

Стороны подтвердили готовность к последовательному углублению дружественных связей и договорились продолжить активный диалог.

Напомним, что Премьер-министр Никол Пашинян совершил официальный визит в Грузию 8-9 сентября.

Спустя 10 дней после этого визита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Армении через грузинского коллегу передал ему предложение о встрече.