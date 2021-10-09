Суббота, 9 Октября 2021 12:52

АрмИнфо. В Армении за сутки зарегистрирован 1 331 случай заражения коронавирусом, сообщает Минздрав РА.

В общей сложности, на утро 9 октября в Армении зафиксированы 271 205 подтвержденных случаев коронавируса. Были проведены 1 797 516 тестов на коронавирус. Скончались 5 529 пациентов, 247 553 человек выздоровели, лечение получают 16 896 больных. Выздоровели 247 553 человек.

От COVID-19 накануне скончались 30 человек, 894 пациента выздоровели, были проведены 8 428 тестов. Был зарегистрирован 1 случай смерти пациента с подтвержденным коронавирусом, когда летальный исход наступил по другим причинам. Общее число таких случаев - 1 227