Суббота, 9 Октября 2021 12:43

АрмИнфо.Правительство Армении в лице министерства труда и социальных вопросов инициирует законодательные изменения в Трудовом кодексе и законе РА "О гражданской службе", с тем, чтобы на законных основаниях работодатель мог уволить сотрудника при его отказе от вакцинации или предъявления отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19.

Свою позицию относительно документа граждане могут выразить на едином портале правовых актов e- draft.am до 25 октября.

"Проектом предлагаются поправки к Трудовому кодексу и к закону "О государственной службе", которые устанавливают основания для отстранения от работы (не допускает к работе) работника, расторжения трудового договора работодателем, недопущения лица, занимающего государственную должность или государственного служащего, прекращения полномочий или освобождения от должности, в тех случаях, если работник при явке на работу не предоставит требуемые законодательством документы об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения, которые являются необходимым условием для явки на работу", - говорится в кратком обзоре к документу.

Так, власти Армении предлагают статью 108, Трудового кодекса РА от 9 ноября 2004 года, дополнить новой статьей 1.1: "1.1. В случае не предоставления требуемых правилами санитарно-эпидемиологической защиты документов на случай распространения инфекционных заболеваний, определенных законодательством об обеспечении санитарно-эпидемиологической защиты населения на работе, работодатель не разрешает работнику быть на рабочем месте, выполнять свои должностные обязанности и не выплачивает зарплату до предоставления требуемой документации".

А поправками к закону "о государственной службе" законодатель устанавливает: "Неисполнение должностных (служебных) обязанностей более 30 дней подряд или более 50 дней за последние двенадцать месяцев является основанием для увольнения лица, занимающего государственную должность, либо прекращения полномочий (увольнения или прекращения службы) государственного служащего. При возникновении оснований, предусмотренных настоящей частью, соответствующий правовой акт об увольнении лица, занимающего государственную должность или прекращении полномочий (увольнении или прекращении службы), принимается в течение трех рабочих дней, если увольнение или увольнение - прекращение полномочий или прекращение службы) срок не определен законом".

Напомним, что ранее Минздрав Армении внес поправки в требования соблюдение противоэпидемиологических норм, которые должны были вступить в силу с 1 октября и коснутся сотрудников ряда сфер. В частности, согласно решению 65 N министра здравоохранения, с 1 октября работники обязаны каждые 14 дней представлять работодателю отрицательный результат ПЦР-теста. Сертификат о тестировании должен быть получен не позднее 72 часов, тест проводится за счет сотрудника. Ограничения не касаются лиц, которые прошли полный курс вакцинации, или получили одну дозу препарата и ждут вторую дозу, беременных и тех, у кого есть временное или постоянное противопоказание к прививке. 30 сентября Минюст Армении распространил заявление, в котором говорилось, что перенесен срок обязательного предоставления результатов ПЦР- тестов на коронавирус сотрудников ряда сфер с 1-го на 14-е октября.

Тем не менее, на последнем заседании правительства глава минздрава Анаит Аванесян пожаловалась на низкие темпы вакцинации населения, на что премьер-министр Никол Пашинян отреагировал весьма бурно. Он потребовал использовать весь административный ресурс и впредь к нему не обращаться с подобными жалобами. Премьер поручил главам СНБ и Полиции разобраться также с сигналами о "ложных прививках", "немедленно задерживать и арестовывать" недобросовестных врачей. "Чтобы в системе госуправления не было ни одного непривитого сотрудника, иначе вся ответственность за это ляжет "на первых лиц данных структур", - заявил он.

Помимо этого, как заявил Пашинян, сегодня в Армении формируется движение, которое призывает сделать лечение от коронавируса платным. По его словам, эти люди задаются вопросом, почему они должны платить налоги, чтобы люди не прививались и болели, ведь эти средства могли быть направлены на школы, социальные нужды и др.

В тот же вечер Минздрав заявил, что, возможно уже с декабря с.г. лечение коронавируса у граждан Армении, не прошедших вакцинацию, в ближайшем будущем станет платным. Как пояснила пресс-секретарь министра здравоохранения республики Рипсиме Хачатрян, вопрос уже обсуждается в министерстве. "Речь идет о довольно дорогостоящем лечении. Лечение гражданам обойдется в 800 тысяч драмов (порядка $1,7 тыс.)",- отметила она.

Примечательно, что законодательная инициатива об установлении законных оснований для увольнения сотрудника была размещена на едином портале правовых актов на следующий день - 8 октября.