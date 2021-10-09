Суббота, 9 Октября 2021 09:12

АрмИнфо.Международный форум ученых-медиков под названием «Медицинская дипломатия – основа здорового мира» был созван Ашхабадом под эгидой ВОЗ и прошел в гибридном формате в пятницу.

Для очного участия в форуме накануне в туркменскую столицу прибыл директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения доктор Ханс Клюге.

Местом проведения симпозиума стал отель «Йылдыз». На церемонии открытия было зачитано приветственное обращение президента Гурбангулы Бердымухамедова к делегатам.

Форум включил несколько рабочих сессий. Одна из них была посвящена роли медицинской дипломатии в борьбе с инфекционными заболеваниями с пандемическим потенциалом, а также проведению вакцинации от COVID-19 и обеспечение всеобщего доступа к вакцинам, механизму COVAX.

По этой тематике выступили министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммет Аманнепесов, высокопоставленные представители ВОЗ, германского института Роберта Коха, специализирующегося по изучению инфекционных заболеваний, российского Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор».

Особое внимание было уделено развитию цифрового здравоохранения и внедрению услуг дистанционной медицины, для чего к обсуждениям были привлечены и эксперты Международного союза электросвязи.

Затем на отдельной министерской сессии, модерируемой постоянным координатором ООН в Туркменистане Дмитрием Шлапаченко, делегаты рассмотрели использование опыта, полученного во время пандемии COVID-19. В числе спикеров были – руководители соответствующих ведомств Российской Федерации, Венгрии, Молдовы, Азербайджана, Армении, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и других стран.

Кроме того, о важности взаимодействия и совместной борьбы с пандемией высказались председатель Туркмено-германского форума по здравоохранению Клаус Пархофер и глава Центра ОБСЕ в Ашхабаде Джон МакГрегор.

Подводя итоги конференции и обобщая прозвучавшие доклады и предложения, представитель ВОЗ в Туркменистане Егор Зайцев, подчеркнул, что медицинская дипломатия становится как никогда актуальной и

превращается в центральный элемент стратегического руководства здравоохранением на глобальном и региональном уровнях и неотъемлемую часть внешней политики многих стран.