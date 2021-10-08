Пятница, 8 Октября 2021 23:03

АрмИнфо. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Стефан Висконти - Франция, Эндрю Шофер - США и Игорь Ховаев - Россия) выступили заявлением, в котором сообщили, что 7-8 октября в Женеве провели консультации с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди и вице-президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Жильем Карбонье в Женеве.

Согласно сообщению ОБСЕ, во встречах также принял участие личный представитель Действующего председателя ОБСЕ (PRCiO) Анджей Каспршик.

«Все участники подчеркнули важность полного и беспрепятственного доступа международных гуманитарных организаций для выполнения своей работы. В свете недавней конструктивной встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН сопредседатели приветствовали освобождение Азербайджаном одного армянского военнослужащего. Они также обсудили возможные шаги по деэскалации и гуманитарные меры, в том числе в отношении задержанных, пропавших без вести и добровольного возвращения всех перемещенных лиц.

Сопредседатели подчеркнули свое намерение продолжить работу со сторонами для поиска областей взаимодействия», - отмечается в заявлении.

Вместе с тем, сопредседатели положительно оценили публичные заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в которых выражалась принципиальная готовность встречаться друг с другом под эгидой минских посредников.

Сопредседатели надеются обсудить со сторонами условия и детали такой встречи, и вновь заявляют о своей готовности посетить регион в ближайшем будущем, чтобы обсудить следующие шаги в этом процессе.