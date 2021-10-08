Пятница, 8 Октября 2021 21:04

АрмИнфо. В рамках 48-й сессии Совета ООН по правам человека, проходящей в Женеве, Армения выступила с совместным заявлением, посвященным защите международного гуманитарного права и прав человека во время вооруженных конфликтов. К декларации присоединились 19 стран из всех региональных групп ООН. Сообщает МИД РА.

Ссылаясь на основополагающие принципы мирного урегулирования конфликтов, недопущения угрозы силой или ее применения, закрепленные в Уставе ООН, Декларация решительно осуждает нарушения прав человека и международного гуманитарного права в вооруженных конфликтах и призывает государства привлекать к ответственности виновных в таких преступлениях.

В частности, в документе говорится, что применению силы часто предшествуют или сопровождается разжиганием ненависти, широкомасштабной пропагандой войны, заявлениями о расовом или этническом превосходстве со стороны политических лидеров, общественных деятелей, распространяющих враждебность или предубеждение в отношении этнических, религиозных или расовых групп, в оправдание применения насилия к ним.

Страны подтверждают право жертв на получение помощи от гуманитарных организаций, закрепленное в Женевских конвенциях 1949 года и других соответствующих документах международного гуманитарного права, и призывают обеспечить безопасный и надлежащий доступ к такой помощи.

Страны подчеркнули, что с военнопленными и задержанными следует обращаться в соответствии с международным гуманитарным правом, они должны быть немедленно освобождены и репатриированы после окончания активных боевых действий. Международное гуманитарное право запрещает захват заложников, длительное содержаниеи военнопленных или задержанных с целью торга.

В совместном заявлении содержится призыв к эффективным законодательным, административным, судебным и другим мерам по предотвращению, прекращению или наказанию случаев насильственных исчезновений людей.

Страны призывают соответствующие органы ООН принять юболее активную позицию в поощрении и защите прав человека, обеспечивая полное соблюдение международного гуманитарного права и прав человека во всех ситуациях, возникающих в результате вооруженного конфликта, в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций.