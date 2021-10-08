Пятница, 8 Октября 2021 21:03

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 11 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома на 2-ом переулке Арин Берда, собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, собственные дома 9-76 на улице Сасунци Давида; собственные дома на улицах Авана 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 6-ой улицы Авана; собственные дома квартала ‘Дурян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в селе Ариндж;

11։00-16։00 собственные дома 6-27, 21 на 1-ой улице, 1-32 на 9-ой улице, 1-8 на 18-ой улице, 1-15 на 20-ой улице в Нубарашене;

11։00-17։00 жилые дома 37, 41/1 на улице Налбандяна, собственные дома 34-59 на улице Налбандяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 21, 25 на улице Эстонакан, жилые дома 13, 15, 15/1 на улице Шинарарнери, улицы Ахтанака 1, 2, 3 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 60а на улице Фрунзе, 53 на пр. Багратуняца, собственные дома на улицах Т.Саряна, Фрунзе, Л.Хачикяна, жилые дома 1, 1А, 1/2, 3 на улице на улице Манандяна, 1, 55 на улице Низами, 15 на улице 9 Мая, жилые дома 1, 3, 5, 7/1, 7/2 на 2-ой улице Верин Шенгавита, жилые дома 4/1, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 4/7 на улице Манташяна, собственные дома на улице Манташяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Шаумяна, Комитаса, Колхозникнери, Пушкина, Мурацана, Сероба Ахбюра, Салакита, Ханджяна, Гукасяна, Тпагричнери, Еркатугаиннери, Абовяна, Грибоедова, Цементагорцнери в городе Арарат;

10:00-13:00 Государственный заповедник Хосровский лес (Хосровский лес);

10:00-16:00 частично кварталы “Нор”, 2-ой и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично села Даштаван, Дардник, Зорак, Низами, Даракерт, Хачпар, Гукасаван, Айанист, Суренаван, села Аргаванд, Азаташен, Арбат, Геганист, Гетапня и Овташат;

10:30-16:00 частично улица Атарбекяна в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 села Сараван, Сараландж и Угедзор;

11:00-15:00 частично село Арпи;

в Котайкской области:

10:30-16:30 ООО ''Арохч сунк'', ''Нор Шинанют'', ''Кетрин Груп’’, ''Эс Ти Сервис" и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Бюрегаван;

11։00-17։00 частично квартал ''А'' Джрвежа, частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Верин Птгни;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 территории, прилегающие к санаторию “Аревик”;

в Ширакской области:

10:00-16:00 жилые дома 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17 на улице Чаренца в кв. “Ани”, 12, 14, 16, 18, 20 на улице Т.Чартарапета, 6, 8 на улице М.Хоренаци и 2 на улице П.Севака в городе Гюмри;

11:00-17:00 села Ширак, Камо, Джаджур, Джаджураван, Мец Сариар, Крашен и Лернут и прилегающие абоненты в Ахурянском регионе.