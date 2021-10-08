Пятница, 8 Октября 2021 17:39

АрмИнфо.Зампредседателя парламента Армении Рубен Рубинян и посол России Сергей Копыркин в ходе встречи 8 октября отметили важность развития армяно-российских дружественных отношений и говорили об углублении сотрудничества на межпарламентских площадках.

В этом контексте Рубен Рубинян положительно оценил договоренность, достигнутую в ходе недавнего визита председателя НС РА Алена Симоняна в Россию о согласованной работе межпарламентских делегаций.

Стороны подчеркнули важность динамичного развития связей между Арменией и Россией во всех сферах и выразили уверенность, что обе стороны заинтересованы в расширении и укреплении сотрудничества. Ярким свидетельством тому является то, что Ален Симонян свой первый визит в качестве спикер НС совершил именно в Российскую Федерацию.

Стороны обменялись мнениями по вопросам, связанным с развитием взаимовыгодных отношений в области экономики и атомной энергетики.

Посол поздравил Рубиняна с избранием на пост заместителя председателя НС РА и заверил, что и впредь будет прилагать усилия для расширения союзнических отношений между двумя странами.