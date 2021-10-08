Пятница, 8 Октября 2021 17:18

АрмИнфо.Глава МИД Турции Мевлю Чавушоглу назвал условие, при котором азербайджано-армянские отношения могут быть нормализованы.

"Мы можем добиться сотрудничества между Азербайджаном и Арменией только посредством нового мышления и активной дипломатии", - сказал он в ходе встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Львовском университете.

По его словам, единственной организацией, сблизившей многие страны с различными проблемами - Россию, Украину, Турцию, Грецию, Азербайджан и Армению была Организация Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Он отметил, что создание ОЧЭС сразу после распада СССР было новаторской идеей.

Министр подчеркнул, что на сегодняшний день ОЧЭС вносит вклад в региональное сотрудничество.

"Наряду с новаторством мы должны руководствоваться нашими принципами", - заявил глава МИД Турции, передает АПА.