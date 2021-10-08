Пятница, 8 Октября 2021 15:57

АрмИнфо.Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян выступил с заявлением в связи с годовщиной бомбежки ВС Азербайджана Собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши.

Так, в заявлении Унаняна, в частности говорится: " Вооруженные силы Азербайджана 8 октября 2020 года в ходе военной агрессии, развязанной против Арцаха и его народа, с применением высокоточного оружия нанесли два воздушных удара по Собору Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши, причинив ему значительный ущерб.

Спустя считанные дни после подписания трехстороннего заявления от 9 ноября эта же церковь подверглась вандализму и осквернению. Параллельно с нанесением физических повреждений зданию Собора, Азербайджан продолжает попытки исказить армянскую идентичность церкви. Этот делается путем изменения архитектурного облика церкви под предлогом реставрации".

Вместе с тем он подчеркнул, что преднамеренная повторная бомбежка мест поклония является наказуемым преступлением, не только в соответствии с международным правом, в частности Гаагской конвенцией о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 г.) и вторым протоколом к ней (1999 г.), но и является символическим откровением намерений - ярким проявление политики Азербайджана, направленной на искоренение любых следов армянского присутствия в Арцахе.

По словам Унаняна, спустя год после агрессии, развязанной Азербайджаном против Арцаха, судьба около 1500 объектов исторического и культурного наследия, культовых сооружений, а также тысяч музейных экспонатов на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана, остается неопределенной и под угрозой.

"Имеется множество задокументированных случаев умышленного разрушения и актов вандализма со стороны азербайджанских вооруженных сил в отношении армянских церквей, других культурных и религиозных памятников. Кроме того, наряду с их физическим разрушением, мы являемся свидетелями последовательной фальсификации исторических фактов, искажения самобытности армянских памятников со стороны Азербайджана", - отметил официальный представитель МИД Армении. В этом ключе он назвал неслучайным тот факт, что Азербайджан продолжает блокировать или максимально ограничивать доступ экспертной миссии ЮНЕСКО к находящимся под угрозой объектам армянского культурного наследия, пытаясь скрыть совершенные ею военные преступления.

"Зверства в отношении историко-культурных памятников и мест культа, являющихся являющиеся культурным и духовным наследием народов - грубо нарушают международное право, противоречат общечеловеческим ценностям и решительно осуждаются. Собор в Шуши является одним из важнейших центров Армянской Апостольской церкви в Арцахе, и служители и последователи Армянской церкви должны иметь беспрепятственный доступ к этому святилищу", - подытожил Унанян.

Отметим, что 8 октября 2020 года ВС Азербайджана нанесли два удара по Собору Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши. В результате этих действий противника церкви был нанесен серьёзный ущерб, пострадали также мирные жители, в том числе и иностранные журналисты. Тогда, после второго удара ранения получили российские журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване.

Изначально власти Азербайджана опровергали факт бомбежки армянской религиозной святыни, в народе именуемой жемчужиной Шуши. Позже же, военно-политическое руководство Азербайджана оправдало этот свой вопиющий шаг, нахождением якобы в стенах собора армянских военнослужащих, которые пришли помолиться перед отправкой на фронт.