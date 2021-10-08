Пятница, 8 Октября 2021 14:57

АрмИнфо.Ровно год назад, ВС Азербайджана нанесли два удара по Собору Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в Шуши.

В результате этих действий противника церкви был нанесен серьёзный ущерб, пострадали также мирные жители, в том числе и иностранные журналисты. Тогда, после второго удара ранения получили российские журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов и член сопровождающей их группы Грант Баладян, прибывшие на место происшествия с целью освещения последствий бомбардировки того же храма в первой половине дня. Арзанов и Баладян были позднее доставлены в Россию, Котенок продолжил лечение в Ереване.

Изначально власти Азербайджана опровергали факт бомбежки армянской религиозной святыни, в народе именуемой жемчужиной Шуши. Позже же, военно-политическое руководство Азербайджана оправдало этот свой вопиющий шаг, нахождением якобы в стенах собора армянских военнослужащих, которые пришли помолиться перед отправкой на фронт.

А после передачи Шуши Азербайджану, печально известным трехсторонним заявлением лидеров Армении, Азербайджана и России от 9 ноября 2020 года, стало известно об осквернении собора Святого Христа Всеспасителя азербайджанскими военным.

"С сожалением отмечаем, что вошедшие в Шуши азербайджанцы осквернили храм Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц. Мы решительно осуждаем произошедшее, считая это открытым вандализмом и проявлением нетерпимости. Азербайджану с его покровителем, геноцидальной Турцией, нельзя позволить продолжать политику культурного геноцида, которая в течение десятилетий в различных формах проводилась в Азербайджане и Нахичеванской Автономной Республике", - говорилось в заявлении ААЦ.

Затем, азербайджанская сторона сняла купола с церкви под предлогом реставрационных работ, и сейчас пытается полностью изменить облик армянского Собора. Власти Азербайджана заняты искажением либо полным уничтожением армянского культурного, исторического и религиозного наследия на территориях Нагорного Карабаха, перешедших под азербайджанский контроль с молчаливого согласия международного сообщества. До сих пор не принято никаких действенных механизмов хотя бы для отправки в зону конфликта специалистов ЮНЕСКО, которые бы сделали ревизию объектов, нуждающихся в защите и оценили бы масштабы разрушений.