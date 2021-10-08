Пятница, 8 Октября 2021 13:30

АрмИнфо.В течение последних 30 лет наш народ одержал и великую победу, и поражение. Об этом на встрече с представителями армянской общины Италии в армянский колледж Левонян в Риме заявил, находящийся с государственным визитом в Италии, президент Армении Армен Саркисян.

При этом президент выразил убеждение, что армянский народ найдет в себе силы выпрямить спину после этих болезненных событий. "Мы пережили Геноцид, после которого встали на ноги, распространились по миру, перестроили свою жизнь и снова начали созидать. Мы одна из немногих наций, которые, находясь вдали от Родины с начало строят церковь, затем школу, и лишь потом все остальное", - сказал президент Армении.

Саркисян констатировал, что прошлогодняя осенняя война унесла жизни многих молодых людей.

"В принципе, мы можем и выиграть и, к сожалению, проиграть. В обоих случаях нет сомнений в том, что все, кто воевал, были патриотами, не щадили своей жизни за Родину. Вначале 90-х мы, наверное, были больше готовы к войне и победили. К сожалению, мы не превратили эту победу в прочный мир, и была вторая война.

Азербайджан, используя свои возможности, природные ресурсы, построил современную армию при прямой поддержке Турции. Речь шла не о смелости, самоотверженности бойцов", - отметил глава Армении, добавив, что последствия этой трагедии до сих пор не преодолены, все еще есть пропавшие без вести и пленные. В этом ключе он отметил, во время своих встреч в Италии поднял все сложные вопросы, которые волнуют Армению - это пограничные вопросы и делимитации, и пленных, и пропавших без вести. По его словам он попросил поддержки итальянской стороны по вышеуказанным вопросам.

Вместе с тем Саркисян указа на важность консолидации диаспоры и Армении. "Для достижения успеха необходимо задействовать все коллективные силы нашего народа, в том числе потенциал диаспоры. Я уверен, что у нашего народа есть воля, сила, возможности жить, творить и преодолевать сегодняшние трудности", - сказал он.

В ходе встречи Саркисян также рассказал о проведенных в рамках государственного визита встречах и коснулся армяно-итальянских дружественных отношений.