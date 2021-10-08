Пятница, 8 Октября 2021 13:29

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян и посол Швеции в Армении Патрик Свенссон в ходе встречи 8 октября высоко оценили положительную динамику развития армяно-шведских отношений в двустороннем и многостороннем форматах.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, при этом собеседники указали на возможность активизации взаимных визитов на разных уровнях, расширения сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес.

Мирзоян выразил удовлетворение перманентным содействием, которое оказывает шведская сторона реформам, реализуемым правительством Армении. По его словам, это способствуют укреплению демократических институтов, прав человека и верховенства закона в Армении.

На встрече также была подчеркнута важность укрепления сотрудничества в области развития между Арменией и Швецией и программы, реализуемые Шведским агентством развития.

Касаясь вопросов региональной безопасности, Мирзоян подчеркнул необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В контексте решения гуманитарных вопросов, вызванных азербайджано-турецкой агрессией, глава МИД Армении подчеркнул необходимость срочной и безоговорочной репатриации армянских военнопленных и гражданских заложников, удерживаемых в Азербайджане, а также важность сохранения армянского исторического, культурного и религиозного наследия на территориях Арцаха, перешедших под контроль Азербайджана.