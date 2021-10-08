Пятница, 8 Октября 2021 13:25

АрмИнфо.Waves — по своей сути это блокчейн-платформа на которой можно создавать криптографические токены, проводить обмен, лизинг — сдавать в аренду. В разработке нового проекта участвовала команда NXT. Первичная эмиссия криптовалюты 100 млн коинов, 85% были сразу проданы по ICO (первичное предложение монет по стартовой цене), 15% оставлены в резерве для поддержки развития криптовалюты. Создавалась платформа c нуля, обладает функционалом свойственного биткоину и пригодна для обмена ценностями различных реальных активов, полностью децентрализованная.

Сеть Waves выделяет высокая пропускная способность 100 млн переводов в секунду и низкие комиссии за транзакции. За счет собственной децентрализованной платформы поддерживается не только обмен токенов, но и производится торговля. Долгосрочное хранение криптовалюты Waves приносит дополнительное вознаграждение. Также в рамках проекта можно сдавать имеющиеся монеты в аренду другим пользователем и получать за это проценты.

Майнинг доступен нодам с не менее 10.000 токенов на счету. Чтобы хранить криптовалюту или участвовать в каких-либо финансовых операциях необходима регистрация кошелька. Он или устанавливается на компьютер, или есть возможность использовать браузерную версию Light Client.

Каждый трейдер может самостоятельно ознакомиться с данной криптовалютой на https://crypto.ru/waves/ пользуясь удобным функционалом сайта.

Преимущества

Надежная технология блокчейн. При ее разработке создатели учли ошибки первой выпущенной системы NXT, были приняты недочеты чужих разработок. Практически к нулю сведен шанс возникновения программных ошибок при майнинге или во время обмена криптовалют.

Это полноценная децентрализованная финансовая система без основной валюты для операции. Вести валютный обмен можно с фиатными средствами и ценными бумагами даже не подключая токены. Такое универсальное применение позволяет любому участнику поддерживать торговлю с другими пользователями Kickstarter продавая/покупая либо-какие ценные бумаги.

Наличие множества плагинов позволяет избирательно проводить обновление нужных опций, а не всей программы.

Значительный выбор программных средств позволяющих. сохранять личную конфиденциальность и проводимых операций.

Поддерживается особый сервис KYC, с помощью которого осуществляется оценка предложенного проекта, каждого участника. Данный сервис помогает определить качество предложенного проекта, целесообразность инвестирования в него. Такие меры предосторожности призваны защитить вкладчиков от мошеннических проектов.

Недостатки

С момента запуска (2016 года) некоторые пользователи жаловались на периодические сбои в программе вовремя работы. На первый взгляд незначительные моменты, но они отбирают время на перезагрузку и повторную настройку программы.

Как, при любой работе с цифровыми активами, никто не застрахован от мошенников, хотя использование на платформе системы KYC помогает избежать подобных ситуаций и пока на этот счет жалоб не поступало.

Создание собственных токенов приветствуются далеко не всеми государствами, поэтому юридическую сторону приходится также учитывать.