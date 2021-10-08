Пятница, 8 Октября 2021 11:27

АрмИнфо.За прошедшие сутки в Армении провели 8576 тестов на коронавирус , из коих болезнь подтвердилась у 1202 граждан (14%), при этом выздоровело 400, скончалось - 33.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 8 октября фактическое лечение получает 16 490 пациентов.

Кроме того, за вчерашний день зарегистрировали случай, когда у пациента диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1226 (0,4%).

В общей сложности в Армении провели 1 789 088 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 269 874 случая заражения коронавирусом (15,1%), при этом выздоровело 246 659 человек (91,4%), количество летальных исходов достигло 5 499 (2%).