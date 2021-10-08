Пятница, 8 Октября 2021 11:08

АрмИнфо.Армянский национальный комитет Америки (ANCA) призывает ключевые комитеты в Сенате и Палате представителей США выполнять свои обязанности Конгресса по надзору за Госдепартаментом и связанными с ним агентствами путем расследования общесистемных провалов американской политики США в двусторонних и региональных отношениях между Соединенными штатами и Арменией.

"ANCA требует от Государственного департамента полной прозрачности, подотчетности и надлежащего управления, не больше, но, конечно, не меньше. Принимая во внимание серьезные общесистемные ошибки Госдепартамента до, во время и после нападения Азербайджана на Арцах, становился очевидна необходимость проведения Конгрессом глубокого расследования, чтобы пролить давно назревший свет на эту дипломатическую катастрофу и привлечь виновных к ответственности", - заявил председатель ANCA Раффи Ампарян.

Также отмечается, что в письмах от 7 октября 2021 г. председателю комитета Сената по международным отношениям Бобу Менендесу, председателю комитета по иностранным делам Палаты представителей Грегу Миксу и ключевым членам комитета, председатель ANCA призвал провести расследование "многочисленных фундаментальных проблем и неоднократных сбоев в двусторонних отношениях США с Республикой Армения, а также в региональной дипломатии до, во время и после нападения Азербайджана на Арцаха в сентябре прошлого года и его продолжающихся атак и оккупации Армении".

В числе озвученных вопросов, требуемых изучения:

Неспособность должным образом предотвратить нарушения раздела 907 Закона о поддержке свободы и других законов США, касающихся военной помощи США Азербайджану;

Неспособность привлечь американских производителей, турецкое правительство и заинтересованные стороны из частного сектора к ответственности за нарушение законов США, связанных с применением комплектаций из Соединенных штатов в турецких беспилотных летательных аппаратах, развернутых Азербайджаном;

Неспособность противостоять Турции или привлечь ее руководителей к ответственности за вербовку иностранных боевиков-террористов, в том числе джихадистов из Сирии и переброску их в Азербайджан для участия в боевых действия против Арцаха;

Неспособность противостоять Азербайджану или привлечь его руководителей к ответственности за использование кассетных бомб, белого фосфора и других запрещенных боеприпасов против Арцаха; за незаконное удержание, армянских военнопленных и их убийства; за вторжение и оккупацию суверенной армянской территории;

кроме того, неспособность американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ адекватно представлять интересы США в мирном урегулировании по части статуса Арцаха и вопросов безопасности;

Неспособность правительства США предвидеть и / или предотвратить нападение Азербайджана;

Неспособность предоставить адекватной гуманитарной помощи, более чем 100 000 этнически армян, вынужденных покинуть свою родину - Арцаха.