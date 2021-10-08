Пятница, 8 Октября 2021 11:07

АрмИнфо. Президент Джо Байден продлил на год американские санкции в отношении Турции. Документ был подписан в 2019 году Дональдом Трампом из-за турецкой военной операции в Сирии.

"Ситуация в Сирии и вокруг нее, в особенности действия властей Турции по проведению военного наступления на северо-востоке Сирии, подрывает кампанию по разгрому ИГИЛ а также ставит под угрозу гражданские лица и угрожает подрывом мира, безопасности и стабильности в регионе", - говорится в заявлении Байдена, сообщает Белый дом.

Поводом для введения санкций в 2019 году стало военное вторжение турецкой армии в Сирию и операция против курдского ополчения. Тогда Анкара провела в провинциях Хасеке и Ракка военную операцию "Источник мира", создав 30-километровую зону безопасности вдоль турецкой границы. Проживающие в этом регионе курды вывели оттуда свои отряды, но время от времени совершают вылазки против турецких войск и формирований сирийской оппозиции.

Под санкции попали Минобороны и Минэнерго Турции, министр обороны, экс- командующий Генштаба Турции Хулуси Акар, министр энергетики Фатих Донмез и зампред правящей Партии справедливости и развития Сулейман Сойлу.