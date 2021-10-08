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 Пятница, 8 Октября 2021 09:44

Президент Туркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения

Президент Туркменистана принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения

АрмИнфо.Сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Армения в Туркменистане Рубена Харазяна, который вручил главе государства верительные грамоты.

Выразив искреннюю признательность за уделённое время, дипломат передал лидеру нации сердечные приветствия от Президента Республики Армения Армена Саркисяна, адресовавшего наилучшие пожелания всему туркменскому народу. Как подчеркнул посол, для него большая честь представлять свою страну в Туркменистане, с которым Армению связывают давние отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, обретшие в последние годы новое наполнение. При этом была подтверждена неизменная заинтересованность в дальнейшем развитии плодотворного партнёрства с Туркменистаном, проводящим созидательную внешнюю политику, нацеленную на упрочение основ мира, стабильности и благополучия в региональном и глобальном масштабе.

Передав ответные тёплые приветствия высшему руководству дружественной страны, глава государства поздравил дипломата с назначением на ответственный пост и пожелал успехов в работе на ниве дальнейшего укрепления традиционного туркмено-армянского диалога, успешно развивающегося как в двустороннем, так и в многостороннем формате, по линии авторитетных международных организаций. Президент Гурбангулы Бердымухамедов с удовлетворением отметил, что межгосударственному партнёрству неизменно присущ конструктивный, поступательный характер, что отвечает обоюдным интересам.

В продолжение встречи лидер нации и полномочный представитель дружественного государства подчеркнули наличие солидного потенциала для наращивания и диверсификации продуктивных связей по широкому спектру направлений. Как отмечалось, Туркменистан и Республика Армения располагают положительным опытом сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также демонстрируют высокий уровень взаимопонимания по актуальным вопросам глобальной повестки дня.

В ряду приоритетных направлений партнёрства были названы торгово-экономическая сфера, топливно-энергетический сектор, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство, а также туризм. Подчёркивалась значимость в активизации межгосударственных связей деятельности совместной Межправительственной комиссии, призванной способствовать практической реализации достигнутых договорённостей, диверсификации и наращиванию эффективного сотрудничества, укреплению продуктивных деловых контактов.

Касаясь гуманитарной сферы, была отмечена важность наращивания плодотворных связей в области культуры, образования и науки, выступающих неотъемлемым фактором укрепления доверия, взаимопонимания и дальнейшего сближения двух дружественных народов.

В ходе беседы Рубен Харазян выразил своё искреннее восхищение архитектурным обликом туркменской столицы. Беломраморный Ашхабад – яркое свидетельство успехов, достигнутых страной, сказал посол, поздравив туркменский народ с недавно отмеченной исторической датой – 30-летием государственной независимости.

Лидер нации и полпред Республики Армения выразили уверенность, что плодотворные межгосударственные отношения, отвечающие интересам двух стран и их братских народов, будут и впредь неуклонно развиваться, наполняясь новым содержанием.

В завершение встречи, выразив Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову глубокую признательность за оказанный радушный приём и проявляемое деятельное внимание к вопросам туркмено-армянских отношений, дипломат заверил, что со своей стороны будет всемерно содействовать дальнейшему развитию традиционного диалога дружбы и плодотворного межгосударственного сотрудничества.


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