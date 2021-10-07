Четверг, 7 Октября 2021 22:53

АрмИнфо.Руководитель инициативы против обязательной вакцинации "Свободная воля" Ара Зограбян считает, что сегодняшнее заседание правительства было посвящено тому, чтоб запугать народ и не собраться на акцию протеста.

Об этом он заявил 7 октября в ходе акции протеста в беседе с журналистами, коснувшись поручения премьер-министра РА правоохранителям заняться теми, кто распространяет ложные сведения о вакцине, и выдает фальшивые справки.

По словам Зограбяна вместо того, чтобы угрожать обществу, надо с ним говорить честно и без манипуляций, объяснить плюсы прививок. "Тем временем, глава правительства угрожает обществу, использует термины "задержите", "арестуйте", хотя таких полномочий у него нет",- указал он.

Как отметил глава инициативы, они выступают не против вакцинации, а ее принудительного характера. Вместе с тем, по словам Зограбяна, лично он не доверяет вакцинации.

Сегодня ранее на заседании правительства глава Минздрава пожаловалась премьеру на низкие темпы вакцинации населения и на "злостных вредителей", которые дезинформируют граждан, вызывают у людей излишние и необоснованные страхи. Премьер-министр Никол Пашинян возмутился и велел больше к нему не обращаться с подобными жалобами. "Поставил задачу перед вами-решайте", - заявил он, поручив главам СНБ и Полиции разобраться также с сигналами о "ложных прививках", немедленно задерживать недобросовестных врачей и "злостных вредителей", как высказалась Аванесян. Пашинян потребовал также, чтобы в системе госуправления не было ни одного непривитого сотрудника, иначе вся ответственность за это ляжет "на первых лиц данных структур". Как указал Пашинян, граждане не желают вакцинироваться, а после заражения добросовестному налогоплательщику приходится тратиться на его лечение. В данном контексте, по его словам, в правительстве задумались над введением платного лечения от ковид инфекции.

Отметим, что процесс масштабной вакцинации стартовал в Армении 13 апреля, до конца года планируется привить около 700 тысяч жителей. Согласно Минздраву по положению на 24 сентября общее число вакцинированных граждан в Армении составляло порядка 300 тысяч. По данным главы Минздрава, на сегодня в Армении 14% взрослого населения получили первую дозу вакцины.