Четверг, 7 Октября 2021 19:24

АрмИнфо.На Контрольно-пропускном пункте Мегри Южного таможенного управления Комитета госдоходов (КГД) как и на Северной таможне, запущена электронная система пересечения границы. Председатель КГД Рустам Бадасян 7 октября посетил таможенный пост на армяно-иранской границе, сообщает пресс-служба КГД,

С помощью этой платформы, как заверили таможенники, невозможно обойти ни один из этапов контроля. Будь то таможенный досмотр или взвешивание, информация обо всех операциях подытоживается и только после этого разрешается выезд грузовика.

Новая электронная платформа направлена на повышение эффективности таможенного контроля и организацию слаженной работы. Благодаря нововведению таможенный контроль осуществляется без вмешательства в деятельность хозяйствующего субъекта. Вся информация о пересечении границы немедленно вводится в электронную платформу и становится видимой для сотрудников, участвующих в процессе.

Напомним, что аналогичная система была внедрена 1 октября в КПП "Баграташен" на армяно-грузинской границе.