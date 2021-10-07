Четверг, 7 Октября 2021 17:16

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 8 октября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 собственные дома на 2-ом переулке 2-ой улицы Арин Берда, собственные дома 18-65 на улице Торомоняна, собственные дома 1-52 на улице Крылова, собственные дома 9-76 на улице Сасунци Давида; собственные дома на улицах Авана 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, собственные дома на 1-ом и 2-ом переулках 4-ой улицы Авана; собственные дома на 1-ом 2-ом переулках 6-ой улицы Авана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-15։00 жилые дома 2, 3, 20, 21, 22, 23 на 11-ой улице Нубарашена;

11։00-17։00 жилые дома 4, 6 на улице Лазо, собственные дома на улицах Лазо, Кашегорцнери, улицы Шаумяна 4, 5, частично проспект Исакова, жилые дома 1, 3/1, 6/9 в кв. “Назарбекян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома 1, 2, 3, 4 на улице Манташяна, собственные дома на улице Манташяна, жилые дома 24, 24б, 24г, 26а на улице Шарури; собственные дома на улицах Норагавита 1, 2, 6, собственные дома на 1-ом переулке 2-ой улицы Норагавита, собственные дома на 2-ом тупике 6-ой улицы Норагавита, собственные дома на 1-ом тупике 1-ой улицы Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Арагацотнской области:

11:00-17:00 села Бюракан, Агарак, Ахдзг, Парпи, Базмахбюр, Газараван, Антарут, Оргов и Тегер;

в Араратской области:

10:00-12:00 частично улицы Шаумяна, Ханджяна, Исаакяна, Еркатугаиннери частично и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арарат;

10:00-13:00 села Даштаван, Дарбник, Зорак, Низами, Даракерт, Овташат, Айанист, Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10:00-16:00 частично село Гораван;

10:30-16:00 частично улицы Атарбекяна, Мхчяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

12:00-14:00 частично улицы Абовяна, Комитаса, Ханджяна, Спандаряна, Шаумяна, Туманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арарат;

13:00-16:00 частично улицы Маркса, Исакова, Ачаряна, Арази, Айвазовского, Бакунца, Будагяна, Торомоняна, Касяна, Нерсисяна, Дуряна, Огостоси 23, Орбели и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 село Малишка;

14:00-16:00 частично село Гер-Гер;

в Котайкской области:

10:00-16:00 улицы Сафаряна, Ара-Гехецика, Нор-Таг, Нар-Доса, Газаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард;

11։00-17։00 частично квартал «А» Джрвежа, частично села Гегашен, Гарни, Котайк и Джрабер, подстанция ‘Шкода” частных домов Дзорахбюра;

в Гегаркуникской области:

10։30-16։30 село Цовазард полностью, станции сотовых компаний «Юком», «Веон Армения», «ВиваСелл-МТС», газозаправочная станция ООО ''ГПН'', ЧП ''Размик Саакян’’, ООО "Акватик'', Цовазардский сельский муниципалитет, отделение ЗАО “Айпост", ЧП "Оник Гаспарян", Цовазардская насосная станция, село Лчап полностью, Лчапский сельский муниципалитет, почтовое отделение “Айпост”, Лчапская газозаправочная станция, село Айраванк полностью;

11։00-12։00 община Цовинар полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-16:00 здания школ N1 и N2, узел Связи, Анийское отделение ААШ, филиалы компаний “АКБА кредит Агриколь банк” и “ВТБ-Армения” и прилегающие абоненты в Анийском регионе;

в Сюникской области:

09:25-11:25 частично село Андокаван;

10:00-13:30 частично село Вагатур;

14:00-17:30 частично село Хознавар.