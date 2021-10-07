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АрмИнфо. Во Франции высоко ценят долг памяти. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала новоназначенный посол Франции в РА Анн Луйо.
"Я хотел отдать дань уважения памяти жертвам Геноцида армян до приезда у памятника Комитасу в Париже, а затем у мемориала в Ереване (мемориальный комплекс "Цицернакаберд" - ред.).
Посещение этого очень трогательного мемориала важно для понимания прошлого и настоящего Армении. Во Франции высоко ценят долг памяти", - отметила дипломат, напомнив, что в 2019 году президент Франции пожелал сделать 24 апреля Национальным днем памяти Геноцида армян.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Посол Франции: Посещение мемориала жертв Геноцида армян важно для понимания прошлого и настоящего Армении
|Столичная мэрия проведет субботник по случаю 2803-й годовщины Еревана
|Мэр Еревана обсудил программы развития с директором Европейской комиссии по восточным делам
|Никол Пашинян провел телефонный разговор с Владимиром Путиным
|Бывший вице-губернатор назначен замминистра терруправления и инфраструктур, а экс- советник Авиняна - замруководителя аппарата премьер-министра
|Аналитик: Напряженность на Южном Кавказе обусловлена его турбулентностью
|В Армении 14% взрослого населения получили первую дозу вакцины от COVID-19
|Около $740 тыс. будет выделено на проведение любительского турнира бега (кросс) "Кубок премьер-министра РА"
|СНБ и Полиция займутся "злостными вредителями": Пашинян потребовал довести уровень коллективного COVID-иммунитета до желаемого уровня
|Владимир Зеленский отозвал посла Украины в Армении
|Никол Пашинян поздравил Фумио Кисиду по случаю избрания на пост премьер- министра Японии
|Правительство Армении определилось с датами проведения выборов в ОМС
|Аналитик: Приезд и арест Саакашвили поверг власть в растерянность
|Иранист: Найдено решение по транзитной перевозке иранских грузов по территории Армении в обход азербайджанских постов
|Саркисян Путину: Армения высоко ценит ваш значительный вклад в развитие сотрудничества между нашими странами
|За сутки в Армении подтвердилось 1 309 случаев заражения коронавирусом
|В Баку не исключили проведения новой встречи глав МИД Армении и Азербайджана
|Абдоллахиян рассказал о беспокойствах Ирана на Южном Кавказе
|В МИД Армении обсудили вопросы сотрудничества РА-ЕС
|Католикос всех армян встретился в Ватикане с Папой Римским
|Ограничения прохождения грузовых автомобилей через КПП Верхний Ларс связаны исключительно со строительными работами с российской стороны
|Армянские и российские ученые договорились о сотрудничестве в области генетики
|Лавров: Москва позитивно оценивает взаимодействие Ирана с ШОС и ЕАЭС
|То, что я сказал, не подлежит сомнению: Пашинян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает
|Что обсуждали главы МИД Армении и Ирана в Тегеране
|Мнение: Предоставление Арменией воздушного пространства противнику именно сегодня - самый худший из возможных сигналов Ирану
|Банк ВТБ (Армения) предупреждает клиентов о звонках мошенников и призывает соблюдать конфиденциальность банковской информации
|В КГА подтвердили факт использования воздушного пространства Армении азербайджанской авиакомпанией AZAL
|В правительстве Армении прошло рабочее обсуждение по пакету содействия ЕС в размере 2,6 млрд евро
|Алиев назвал возможным участие ЕС в переговорах по нормализации отношений между Ереваном и Баку
|Лавров: Россия против наращивания военной активности на Южном Кавказе
|Абдоллахиян: Иран не потерпит геополитических изменений на Южном Кавказе
|Бассейны и спортзалы, а также погашение студкредитов: новые возможности соцпакета в Армении
|Депутат "Честь имею" об использовании воздушного пространства Армении авиакомпанией AZAL: Пашинян продолжает выполнять обещания, данные Баку
|Омбудсмен Армении поднял вопрос возвращения армянских военнопленных на встрече с госсекретарем Ватикана
|Экс-первый замруководителя аппарата премьер-министра назначена зампредседателя Комитета госдоходов Армении
|Новоназначенный посол Франции в Армении посетила "Цицернакаберд"
|Президенты Туркменистана и Узбекистана провели встречу
|Иранское крыло АРФД отреагировало на критику Никола Пашиняна в свой адрес
|Абдоллахиян Лаврову: Этот визит хорошая возможность для обсуждения региональной повестки дня - по Южному Кавказу, Афганистану и Йемену
|Жители Гадрута требуют от властей Армении решить проблему жилья
|AZAL приступила к полетам через воздушное пространство Армении. В КГА выступят по этому поводу позже
|В очередном ДТП на несанкционированном переезде обошлось без человеческих жертв
|Пашинян уволил первого заместителя руководителя аппарата премьер-министра
|В Лорийской и Тавушской областях Армении выпал первый снег
|Посол Израиля в России опроверг присутствие военных еврейского государства в районе Нагорного Карабаха
|Глава МИД Армении и спецпредставитель ОБСЕ на Южном Кавказе обсудили текущую ситуацию в регионе
|Абдоллахиян в ходе встречи с Лавровым планирует обсудить координацию позиций по событиям на Кавказе
|Армения завершает председательство в международной организации Франкофония
|Эксперт: В предстоящем визите сопредседателей в Арцах важен маршрут
|Аналитик: Стратегические интересы Армении требуют возвращения Ирана на Южный Кавказ
|Минобороны: Огонь противника повредил грузовик тылового обеспечения ВС Армении
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Иран закрыл воздушное пространство для военной авиации Азербайджана, ответ Баку не заставил себя долго ждать
|Читать больше
|Аналитик: Напряженность на Южном Кавказе обусловлена его турбулентностью
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