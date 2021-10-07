Четверг, 7 Октября 2021 17:06

АрмИнфо. Во Франции высоко ценят долг памяти. Об этом в своем микроблоге в Twitter написала новоназначенный посол Франции в РА Анн Луйо.

"Я хотел отдать дань уважения памяти жертвам Геноцида армян до приезда у памятника Комитасу в Париже, а затем у мемориала в Ереване (мемориальный комплекс "Цицернакаберд" - ред.).

Посещение этого очень трогательного мемориала важно для понимания прошлого и настоящего Армении. Во Франции высоко ценят долг памяти", - отметила дипломат, напомнив, что в 2019 году президент Франции пожелал сделать 24 апреля Национальным днем памяти Геноцида армян.