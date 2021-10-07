Четверг, 7 Октября 2021 17:01

АрмИнфо.Мэр Еревана Айк Маруттян принял сегодня делегацию ЕС во главе с директором Европейской комиссии по восточным делам Лоуренсом Мередитом. Как отметил Марутян на своей страничке в Фейсбук, при поддержке институтов ЕС Ереван уже реализует различные программы сотрудничества, которые касаются ряда областей городской экономики.

<Известно, что определенная часть пакета помощи в размере 2,6 млрд евро, который будет предоставлен Армении в рамках экономико-инвестиционного плана ЕС, будет направлена на развитие Еревана. В этой связи мы выделили несколько направлений. В частности, мы предлагаем расширить сотрудничество в области реализации реформ общественного транспорта, повышения энергоэффективности, управления твердыми отходами, развития концепции <Умного города>, а также программ модернизации метрополитена.

Это программы, которые актуальны для каждого гражданина и могут сыграть важную роль в улучшении качества жизни жителей столицы. В результате реализации этих проектов каждый гражданин почувствует эффективность нашего сотрудничества и поддержки европейских институтов. Мы договорились с нашими европейскими партнерами, что новые программы сотрудничества будут реализованы в краткие сроки> - отметил мэр армянской столицы.

Напомним, что Европейский союз содействует мэрии Еревана в реализации различных программ. Одними из важнейших являются Программа <ЕС для Еревана: Солнечная община>, Программа действий <Зеленый город>, Инициатива ЕС <Мэры за экономический рост>, <План действий по устойчивому энергетическому развитию>, Программа действий <Зеленый город> в рамках инициативы ЕС <Соглашение Мэров>.