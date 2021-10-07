Четверг, 7 Октября 2021 15:00

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел 7 октября телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как сообщает пресс-служба премьер-министра РА, Никол Пашинян поздравил президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения и пожелал ему здоровья и неиссякаемой энергии для реализации всех программ и целей на высоком посту главы государства.

"Премьер-министр Пашинян подчеркнул, что Армения и армянский народ высоко ценят усилия президента РФ Владимира Путина и его исключительную роль в поддержании мира и стабильности в регионе, а также выразил благодарность за уделяемое нашей стране внимание.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьер-министра Армении за теплые поздравления и подчеркнул, что Россия придает большое значение тесному сотрудничеству со стратегическим союзником - Арменией.

Собеседники обсудили вопросы повестки армяно-российских отношений. Были затронуты ситуация в регионе и происходящие развития",- говорится в сообщении пресс-службы главы правительства РА.