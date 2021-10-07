Четверг, 7 Октября 2021 14:55

АрмИнфо. В Армении 14% взрослого населения получили первую дозу вакцины от COVID-19, сообщила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян 7 октября после заседания правительства в ходе брифинга с журналистами. По словам министра, в ряде европейских стран, также в арабских странах показатель вакцинации превысил 90%.

Как указала Аванесян, процесс вакцинации сталкивается со сложностями в том числе из- за того, что многие считают, что им она противопоказана. Тем не менее, по ее словам, таковых в системе госуправления почти нет людей, которые освобождены от вакцинации и без прямых медицинских противопоказаний.

Сегодня ранее на заседании правительства после того, как глава Минздрава пожаловалась на низкие темпы вакцинации населения, премьер-министр возмутился и веле больше к нему не обращаться с подобными жалобами. "Поставил задачу перед вами-решайте", - заявил он, поручив глава СНБ и Полиции разобраться также с сигналами о "ложных прививках", немедленно задерживать недобросовестных врачей - "злостных вредителей", как высказалась Аванесян. Пашинян потребовал также, чтобы в системе госуправления не было ни одного непривитого сотрудника, иначе вся ответственность за это ляжет "на первых лиц данных структур".

Отметим, что, согласно Минздраву по положению на 24 сентября общее число вакцинированных граждан в Армении составляло порядка 300 тысяч.

Напомним, что ранее Минздрав Армении внес поправки в требования соблюдение противоэпидемиологических норм, которые вступят в силу с 1 октября и коснутся сотрудников ряда сфер. В частности, согласно решению 65 N министра здравоохранения, с 1 октября работники обязаны каждые 14 дней представлять работодателю отрицательный результат ПЦР-теста. Сертификат о тестировании должен быть получен не позднее 72 часов, тест проводится за счет сотрудника. Ограничения не касаются лиц, которые прошли полный курс вакцинации, или получили одну дозу препарата и ждут вторую дозу, беременных и тех, у кого есть временное или постоянное противопоказание к прививке.

30 сентября Минюст Армении распространил заявление, в котором говорилось, что перенесен срок обязательного предоставления результатов ПЦР-тестов на коронавирус сотрудников ряда сфер с 1-го на 14-е октября. "Аппарат Министерства юстиции, согласно приказу министра здравоохранения от 20 августа 2021 года N 65-Н, требование о представлении сертификата, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста, будет применять с 14.10.2021 года", - говорится в источнике.