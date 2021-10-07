Четверг, 7 Октября 2021 14:54

АрмИнфо. Из резервного фонда правительства Армении будет выделено 35,7 млн. драмов на проведение любительского турнира бега (кросс) "Кубок премьер-министра РА". Решение принято 7 октября на заседании кабмина.

Как пояснил министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян, цель - популяризация спорта и здорового образа жизни.

Призовой фонд составит 15 млн драмов, остальные средства пойдут на организационные расходы. Турнир пройдет в трех категориях (в трех возрастных группах для мужчин и женщин).

Турнир планируется провести на трассе Ереван-Эчмиадзин (в Эчмиадзинском районе Армавирской области) протяжённостью в 10 км. 30 октября 2021 года. 1-я возрастная группа стартует из района возле церкви Св. Рипсиме в Эчмиадзине, 2-3 возрастных групп - от общины Паракар Армавирской области до центра города Эчмиадзин.

Ранее, 19 сентября в Гегаркуникской области на шоссе Шоржа-полуостров Севана состоялся любительский велопробег на Кубок премьер-министра Республики Армения. Бюджет составил 25,7 млн. драмов (примерно 524 тыс долларов США).