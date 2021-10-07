Четверг, 7 Октября 2021 14:53

АрмИнфо.В системе госуправления не должно быть непривитых людей - за это будут нести личную ответственность все "первые лица" этих структур, заявил 7 октября на заседании правительства премьер-министр РА Никол Пашинян, потребовав у СНБ и Полиции принять жёсткие меры против "ложных прививок".

Кабмин РА одобрил решение о выделении дополнительных средств в размере 2 млрд 365 млн драмов (около $4,9млн.) на комплексное противодействие новой коронавирусной инфекции.

Так, согласно проекту решения, на содержание медцентров, перепрофилированных под инфекционные, власти предоставят 1,065 млрд.драмов, на выплату зарплат - 920 млн. 30 млн. драмов (около 60 тысяч долларов) кабмин перечислит для закупки ПЦР-тестов, а 20 миллионов (около 40 тысяч) - для приобретения средств защиты для медработников.

Как указала министр здравоохранения Анаит Аванесян, несмотря на рост желающих вакцинироваться, на сегодняшний день есть лица, занимающиеся "злостным вредительством". Они дезинформируют граждан, вызывают у людей излишние и необоснованные страхи, отметила она.

Глава Миндзрава указала, что во многих европейских странах уровень вакцинации населения достиг порядка 80%. "В связи с этим возникает вопрос, с чем борются эти граждане, какой у них интерес?", - вопрошает министр.

"Показатели по вакцинации очень плохие. Поставил задачу перед вами - решайте, и не жалуйтесь. Касается это всех присутствующих",- отреагировал Никол Пашинян. Как указал глава правительства, впредь он не потерпит подобные жалобы со стороны руководителей системы госаппарата.

Премьер призвал воспользоваться имеющимся инструментарием и довести вакцинацию населения на желаемый уровень. "СНБ и Полиция, чтобы я более не слышал сигналов о ложных прививках, задерживайте, арестовывайте. Эти врачи, пользующиеся возможностью не прививать людям и портить вакцину, в их отношении должны быть приняты очень жесткие меры. Я обращаюсь к прокурору и следственным органам", - заключил премьер-министр.