Четверг, 7 Октября 2021 12:32

АрмИнфо.Президент Украины Владимир Зеленский отозвал с занимаемой должности посла Украины в Армении Ивана Кулеба.

Так, согласно пресс-службе президента Украины, указами Зеленского пять послов в шести странах покинули свои посты.

"Ростислав Троненко покинул пост посла Украины в Бразилии, Василий Серватюк - в Таджикистане и по совместительству Афганистане, Иван Кулеба - в Армении, Евгений Микитенко - в Египте, Владимир Яценковский - в Литве", - говорится в сообщении главы государства.

Отметим, что Иван Кулеба - отец главы МИД Украины, возглавил украинское дипломатическое представительство в Армении в декабре 2019 года. До этого Кулеба занимал должность Посла Украины в Казахстане. Кулеба - карьерный дипломат (1953 года рождения), уроженец Полтавской области. С 1997 по 2000 годы был посолом Украины в Египте. В 2003-2004 годах занимал должность заместителя главы МИД Украины. С 2004 по 2009 годы был послом Украины в Чехии.

Стоит также обратить внимание, что с 2015 года Армении просто не везет с послами Украины. Так, в 2015 года, после прихода к власти Петра Порошенко, тогдашний посол Иван Кухта был отозван, и на протяжении почти трех лет Украина не назначала дипломата в Армению.

Лишь в июне 2018 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко определился с кандидатурой посла и его указом в Армению был направлен одиозный генерал Петр Литвин, но ненадолго. С приходом к власти Владимира Зеленского, Литвин был отозван с занимаемой должности. И лишь в конце 2019 года в Армению приехал украинский посол.